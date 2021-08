Grande Fratello, furto in casa dell’ex concorrente mentre era al mare: bruttissimo episodio, ecco cosa è successo.

Spiacevole episodio per una delle concorrenti più amate della storie del Grande Fratello. Rientrata a casa dopo una giornata trascorsa al mare, ha trovato una terribile sorpresa. La sua abitazione a Roma era completamente a soqquadro: dei ladri si sono intrufolati in casa durante la notte.

A raccontare la vicenda è stata proprio l’ex gieffina, attraverso il suo canale Instagram. A rendere ancora più triste l’accaduto è che tutto è successo nel giorno del suo compleanno.

Grande Fratello, furto in casa dell’ex concorrente: è successo nel giorno del suo compleanno

“Tanti auguri a me e grazie del regalo. Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare a casa mia”. Con queste parole, Roberta Beta ha raccontato sui social cosa le è successo, proprio nel giorno del suo compleanno. La concorrente della primissima edizione del GF, oggi personaggio tv e conduttrice radio, ha trovato la sua casa completamente in disordine, dopo essere tornata dal mare. Dei ladri si sono introdotti nella sua abitazione a Roma ma, come specificato da Roberta, non è stato rubato nulla di valore.

La casa, però, è stata ritrovata completamente a soqquadro. Date un’occhiata allo scatto condiviso dalla Beta sui suoi canali social.:

Come spiega nella didascalia, fortunatamente in casa non era presente il figlio, al momento dell’intrusione. Il post è stato invaso dai messaggi di affetto di fan e colleghi, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza a Roberta dopo lo spiacevole avvenimento. E proprio nel giorno del furto, 2 agosto, l’ex gieffina ha compiuto 56 anni.

Eh si, sono passati ben 21 anni dalla sua esperienza nella casa più spiata della tv: Roberta è stata una delle concorrenti della primissima edizione del reality, andata in onda nel 2000 e vinta da Cristina Plevani.