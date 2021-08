Grande Fratello Vip 6, ci sarà anche lui nel cast: che colpo per Signorini

Che colpo per Alfonso Signorini, ci sarà anche lui nel cast del Grande Fratello Vip 6: ecco di chi stiamo parlando

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della televisione italiana. Il programma è andato in onda per la prima volta su Canale 5 il 14 settembre 2000. La trasmissione è basata sul format olandese Big Brother. Il reality show vede un gruppo di concorrenti convivere nella stessa casa ed essere spiati 24 ore su 24 da telecamere poste in ogni angolo della casa.

Il titolo del programma s’ispira all’omonimo personaggio del romanzo 1984, scritto da George Orwell. Il reality show ha avuto un’enorme successo su Canale 5, tanto che la rete del Biscione ha prodotto anche il format vip, in onda dal 2016 sempre su Canale 5.

Grande Fratello Vip 6, colpo di Signorini per il cast della nuova edizione

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è alle porte. Alfonso Signorini è stato confermato nelle vesti di conduttore e in questi mesi è al lavoro per formare il cast della nuova edizione. Nel frattempo, il direttore di Chi ha già scelto le due nuove opinioniste. Pupo e Antonella Elia, infatti, diranno addio al reality show, al loro posto arriveranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Nelle scorse settimane si sono susseguiti diversi nomi come futuri concorrenti del GF VIP. Da Katia Ricciarelli a Miriana Trevisan, da Giovanni Ciacci a Nina Moric, fino a Anna Oxa, Amedeo Goria e altri ancora. Al momento, però, nessuno di questi citati è ufficiale.

Il portale Tv Blog ha inoltre riportato un altro nome: Giucas Casella. L’illusionista potrebbe essere colpo messo a segno da Signorini per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Giucas è stato già protagonista di una recente edizione de L’Isola dei Famosi. In quell’occasione, l’illusionista regalò tantissime perle ai telespettatori.