Arriva un’indiscrezione bomba su Amici, addio doloroso per i fan del talent show: ecco di chi stiamo parlando

Amici è il talent show più longevo della televisione italiana ed è anche uno dei più amati dal pubblico. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è andata in onda per la prima volta su Canale 5 il 14 settembre 2002. All’inizio, il titolo del programma era Saranno Famosi. Nel gennaio 2003, poi, il titolo è stato cambiato.

Il talent show si suddivide in due fasi: da ottobre a gennaio c’è la fase pomeridiana, in cui gli allievi scelti ai casting seguono le lezioni nella scuola più famosa d’Italia e si esibiscono davanti ai professori; da marzo a maggio, invece, c’è la fase serale, in cui i concorrenti che hanno superato la fase pomeridiana ambiscono per la vittoria e si esibiscono davanti ad una giuria di esperti. Al talent show partecipano circa venti allievi tra cantanti e ballerini.

Amici, indiscrezione bomba: addio doloroso

A settembre andrà in onda la ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La redazione è al lavoro per formare il cast della nuova edizione. Dovrebbero esserci degli addii, ma ovviamente ci saranno anche dei nuovi arrivi. Pare che Raimondo Todaro sarà uno dei professori della categoria danza, mentre Lorella Cuccarini dovrebbe passare nella categoria canto.

Di chi prenderà il posto la Cuccarini? Se Rudy Zerbi, infatti, è certo del suo posto (insieme alla De Filippi è protagonista anche con Tu si que Vales), non si può dire lo stesso per Anna Pettinelli e soprattutto per Arisa. La cantante inizialmente era stata annunciata per il cast della nuova edizione, ma adesso pare che la redazione abbia deciso di non puntare nuovamente su di lei.

Sarebbe un addio veramente doloroso. Arisa è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del talent show. Queste, però, sono solo indiscrezioni. Il cast non è stato ancora ufficializzato. Ci auguriamo che le voci possano rivelarsi infondate.