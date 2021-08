Il dottor Spencer “Reid” è stato uno dei personaggi più amati di “Criminal Minds”: siete curiosi di vedere com’è oggi l’affascinante Matthew Gray Gubler?

Il dottor Spencer “Reid” è stato uno dei personaggi più amati di “Criminal Minds”. Un vero e proprio genio, spesso fondamentale per risolvere anche i casi più complessi. Sensibile, empatico, leale e soprattutto dotato di un’intelligenza fuori dal comune. Il più giovane del gruppo, eppure un elemento insostituibile. Nei panni del genietto dell’unità c’era l’affascinante e talentuoso Matthew Gray Gubler: siete curiosi di vedere com’è diventato oggi? Preparatevi a rimanere sopresi!

Leggi anche: Era la coraggiosa e brillante Emily Prentiss in “Criminal Minds”: riconoscete oggi la splendida Paget Brewster?

Com’è oggi Matthew Gray Gubler: era “Reid” in “Criminal Minds”

Il talentuoso artista si è diplomato in recitazione e laureato in regia. Si è poi avvicinato al mondo dello spettacolo esordendo come modello. Il promo ruolo cinematografico lo vede prendere parte a “Le avventure acquatiche di Steve Zissou”. Da questo momento si dedica sia al grande schermo che alla tv. Per il piccolo schermo, infatti, oltre al ruolo del geniale dottore in “Criminal Minds” anche nella serie “Dollface”.

Forse non tutti sanno che l’artista è anche doppiatore e ha prestato la voce a celebri film d’animazione come “Alvin Superstar” e “Scooby-Doo! La leggenda del Fantosauro”. Grande amico della collega Paget Brewster, è stato l’officiante al suo matrimonio. Seguitissimo anche sui social, ha un profilo Instagram che conta oltre tre milioni di follower. Se siete curiosi di vedere com’è cambiato il celebre e geniale dottore dai tempi della primissima puntata di “Criminal Minds” ecco uno scatto tutto per voi. Preparatevi a rimanere senza parole: guardate qui!

Capelli sbarazzini e un inizio di barba che gli conferiscono un fascino indiscusso. Il sorriso, però, è lo stesso che ha conquistato il cuore del pubblico. Non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i prossimi impegni di questo talentuoso interprete e di rivederlo al lavoro con il suo grande talento.