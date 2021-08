Tale e Quale Show, svelato l’ultimo concorrente: è un amatissimo attore; ecco il cast completo della prossima edizione del programma.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio di una nuova avventura con Tale e Quale Show. Il programma Rai condotto da Carlo Conti dedicato alle imitazioni tornerà con una nuova edizione, ricca di sorpresa. E con un cast davvero stellare! I nomi dei concorrenti ufficiali erano stati annunciati qualche settimana fa. Ma, nelle scorse ore, il conduttore ha svelato anche chi sarà l’ultimo concorrente ufficiale dello show!

Attraverso il suo canale social, Conti ha aggiornato la lista dei concorrenti in gara, svelando anche le novità della giuria. Scopriamo i dettagli!

Tale e Quale Show, Carlo Conti svela il nome dell’ultimo concorrente: è un attore famosissimo

Il cast di Tale e Quale show 2021 si arricchisce sempre di più! L’ultimo concorrente ufficiale della prossima edizione è stato svelato da Carlo Conti nelle ultime ore. Si tratta di un amatissimo attore, Simone Montedoro, il famoso capitano Giulio Tommasi di Don Matteo. In TV lo abbiamo visto in tantissime serie, ma anche in diversi programmi, come Ballando con le stelle e Il cantante mascherato. Ora, l’attore romano si metterà in gioco nell’arte dell’imitazione. Come se la caverà? Staremo a vedere!

Nel cast, anche due amatissimi ex gieffini dell’edizione numero 5 del GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando: i fan non vedono l’ora di rivederli in tv. E tantissime novità riguardano anche la giuria, dove c’è una incredibile new entry! Si tratta di Cristiano Malgioglio, che prenderà il posto di Vincenzo Salemme. Confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ma ci sarà una quarta sorpresa che sarà annunciata dal conduttore alla conferenza stampa del 15 settembre.

La nuova edizione di Tale e Quale show inizierà ufficialmente venerdì 17 settembre e non non vediamo l’ora! Save the date, ci sarà da divertirsi!