Vite al Limite, ricordate Paula Jones? Pesava 251 kg, vederla adesso vi lascerà di stucco, cambiamento impressionante.

Vite al Limite è un reality show statunitense, trasmesso anche in Italia su Real time. Gli episodi concentrano l’attenzione su persone obese, il cui peso si aggira intorno ai 250-350 kg. Un percorso lungo e faticoso, le telecamere le riprendono per circa un anno. I primi tentativi partono dalla riduzione del proprio peso, e in seguito attraverso l’assistenza di un bypass gastrico eseguito dal chirurgo iraniano, Younan Nowzaradan.

Con l’edizione trasmessa quest’anno, il reality è arrivato alla sua nona stagione. Sono state tantissime le persone che abbiamo visto, e che hanno cercato di seguire le direttive del medico. Nella seconda stagione, esattamente nel sesto episodio, abbiamo visto al centro dell’attenzione Paula Jones. Il suo peso era di circa 256 kg, ma ad oggi, vederla vi spiazzerà.

Vite al limite, Paula Jones pesava 251 kg: oggi non crederete ai vostri occhi

Il reality show statunitense, Vite al limite, continua da anni a destare l’attenzione dei telespettatori. Nel 2020-2021, abbiamo avuto modo di seguire la nona stagione. Persone obese decidono di perdere peso, e cambiare la loro vita, rivolgendosi al dottor Younan Nowzaradan. Nella seconda stagione, esattamente nel sesto episodio, abbiamo seguito il percorso di Paula Jones. Cos’è successo alla donna?

Paula pesava 251 kg a 39anni. Il suo peso era diventato per lei un ostacolo anche per semplici movimenti. Condurre una vita normale non era più possibile, tanto da dover chiedere l’aiuto ai suoi familiari. Tutto è cambiato, quando anche sua figlia, a soli 11 anni, ha raggiunto un peso di 100kg. La donna ha così deciso di dare un cambio alle loro vite. L’impegno non è mancato, e dopo l’intervento, Paula, durante i dodici mesi di registrazione, ha perso 74 kg. Ma oggi, la bellissima protagonista di Vite al limite ha spiazzato tutti, con delle foto in cui mostra un cambiamento incredibile.

Avete visto lo scatto? Paula è arrivata a pesare 64 kg, e si mostra in tutta la sua bellezza! La sua vita è drasticamente cambiata, e ad oggi, riesce a muoversi in totale autonomia.