Ora più che mai, Alfonso Signorini ha preso un’importantissima decisione: c’entra il GF Vip 6, adesso è proprio ufficiale!

Manca davvero pochissimo. E, finalmente, assisteremo ad una nuova edizione del GF Vip. A distanza di qualche mese dalla fine della quinta edizione, la più lunga di sempre, e la proclamazione di Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini prenderà le redini in mano della sesta. Cosa accadrà? Beh, al momento, è ancora tutto da definire. Nonostante siano stati svelati, con netto anticipo, i nomi delle due opinioniste e sia trapelata qualche indiscrezione sui probabili concorrenti, al momento è ancora tutto incerto. Chi prenderà, quindi, parte al GF Vip? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: Alfonso Signorini ha preso un’importantissima e drastica decisione. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato.

È proprio nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ che Alfonso Signorini, nel parlare del GF Vip 6, non ha affatto potuto fare a meno di anticipare una novità davvero clamorosa. Di che cosa parliamo? Vi sveleremo ogni cosa. Reggetevi forte, però: sta per cambiare tutto! Ecco i dettagli.

GF Vip, clamorosa decisione di Alfonso Signorini: cambierà tutto, incredibile

Cosa ne sarà, quindi, del GF Vip 6? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: sarà un’edizione davvero imperdibile. E, soprattutto, ricca di una sorprendente novità. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio Alfonso Signorini. Nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Tv sorrisi e canzoni’, il conduttore e giornalista non ha affatto potuto nascondere la clamorosa decisione presa per la prossima edizione del reality.

Così come Maria De Filippi, sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia deciso di apportare una piccola modifica al reclutamento del cast. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che il conduttore non prediliga più concorrenti che nella vita svolgono il mestiere di influencer, ma che abbia scelto un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro. “Non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale al GF Vip”, ha iniziato a dire. Per poi concludere. “Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazze e ragazzi, tra loro molto diversi”.

Che ne pensate di questa decisione?