Grandissimo colpo di scena nel cast di Ballando con le Stelle: l’indiscrezione è davvero ‘choc’, Milly Carlucci starebbe progettando un colpo grosso.

Manca davvero pochissimo. E, finalmente, assisteremo alla nuovissima e sorprendete edizioni di Ballando con le stelle. A distanza di pochissimi mesi dalla vittoria di Gilles Rossa e la sua compagna Lucrezia Lando, lo show del sabato sera di Milly Carlucci è pronto a ritornare in onda per delle ore davvero magnifiche. Al momento, non è stata ancora svelata la data ufficiale del suo inizio, sia chiaro. Molto probabilmente, però, sembrerebbe che questa vada a rintracciarsi ad inizio Settembre. Non vedete l’ora, vero? Come darvi torto! Ebbene. A questo punto ci chiediamo: cosa sappiamo del cast? Recentemente, è stato svelato il nome del suo primo concorrente ufficiale. In queste ultime ore, però, TV Blog ha lanciato un’indiscrezione davvero clamorosa.

Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che Milly Carlucci stia pensando di fare un vero e proprio colpo grosso all’interno del cast di ‘Ballando con le Stelle’. Di chi stiamo parlando? Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice abbia pensato di ‘arruolare’ nel programma del Sabato sera un’amatissima cantante nonché ex concorrente di un altro famosissimo show. Di chi parliamo?

Ballando con le Stelle, colpo grosso di Milly Carlucci: indiscrezione choc

Dopo la formidabile edizione scorsa di Ballando con le Stelle non vedete l’ora di trascorrere ore spensierate e, soprattutto, all’insegna della buona musica? Avete ragione! Ebbene: a quanto pare, lo show del sabato sera è pronto a ripartire a Settembre prossimo. E regalerà un cast davvero formidabile. Appurato che la giuria, come annunciato dalla diretta interessata, è rimasta sempre la stessa, cosa sappiamo dei concorrenti Al momento, oltre al nome di Morgan, non ci sono concorrenti ufficiali. Stando a quanto si apprende da TV Blog, però, sembrerebbe che Milly Carlucci stia pensando ad un vero e proprio colpo grosso.

Da quanto trapelato da questa vera e propria indiscrezione choc, sembrerebbe che la conduttrice del programma abbia pensato ad avere nel suo cast la splendida Mietta. Avete letto proprio bene, si! Dopo l’incredibile successo riscontrato a ‘Il Cantante Mascherato’, altro formidabile programma di Milly Carlucci, c’è la serissima possibilità che la cantante possa prendere parte anche a ‘Ballando con le Stelle’. Insomma, un vero e proprio colpo grosso, c’è da ammetterlo.

