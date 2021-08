Chiara Ferragni, il suo trolley è già sold out: sapete quanto costa? Cifra da capogiro per la new entry della collezione.

Di influencer, in giro sul web, ormai ce ne sono tantissime, ma la regina tra le italiane non può che essere lei. Parliamo di Chiara Ferragni, che con ben 24,4 milioni di followers è una vera e propria star su Instagram. Partendo da un semplice blog personale, la Ferragni ha creato un vero e proprio impero. Tra le altre cose, Chiara ha creato il suo personalissimo brand, caratterizzato dall’iconico occhi azzurro. E proprio nei giorni scorsi, è stato lanciato un nuovo pezzo della sua collezione: il trolley!

Creato nella variante rosa (come vedete in foto), celeste e grigio, il trolley by Chiara Ferragni ha subito attirato l’attenzione dei fan. Come sempre, del resto, quando si tratta della giovane influencer. Anche il prezzo della valigia non è passato inosservato: per molti una cifra troppo alta. Nonostante questo, il trolley è già sold out! Scopriamo i dettagli.

Chiara Ferragni, il suo trolley è già sold out nonostante il prezzo: ecco quanto costa

Tutti pazzi per Chiara Ferragni. E per il suo originalissimo brand! Dopo la macchina per il caffè e la borraccia, arriva una new entry nel Chiara Ferragni Brand. Si tratta del trolley, modello rigido, caratterizzato dal famoso occhio azzurro, simbolo del marchio.

Il trolley è già sold out in tutti i colori, come può essere visibile sul sito, nonostante il prezzo non aveva fatto sorridere proprio tutti. Quanto costa? 250 Euro! Nelle sue stories, Chiara ha mostrato anche l’interno della valigia. Date un’occhiata:

Il trolley ha fatto impazzire i fan della Ferragni, che non hanno perso tempo ad acquistarlo e renderlo sold out. Tornerà presto disponibile? Ce lo auguriamo per chi non volesse farselo scappare in vista delle vacanze. E voi, cosa ne pensate di questa nuova chicca della linea di Chiara?