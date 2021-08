La famosa figlia d’arte sconvolge tutti con una confessione choc: “Ho lavorato in uno strip club a Los Angeles”

Lei è la figlia di una coppia famosissima: suo padre, infatti, è un noto cantante, mentre sua madre è un’attrice e cantante molto stimata. La donna ha sconvolto l’opinione pubblica con una confessione choc: “Ho lavorato in uno strip club a Los Angeles“. Nessuno se lo sarebbe aspettato, soprattutto per la caratura della sua famiglia. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

Confessione choc della figlia d’arte: le sue parole

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e di Romina Power, ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano, in cui si è lasciata andare ad una dichiarazione che ha quasi sconvolto l’opinione pubblica. La figlia d’arte, infatti, ha raccontato alcuni episodi inediti della sua vita, tra i quali ve n’è uno in particolare che ha lasciato i lettori a bocca aperta.

La Carrisi ha vissuto per alcuni anni in America, dove si era trasferita per studiare: “Volevo scendere dalle montagne russe” – ha dichiarato – “smettere di far parte di un film corale per il quale non avevo fatto nemmeno il provino”. Vivere negli Stati Uniti le ha fatto capire qual era la sua dimensione: “Sono andata per studiare e preparami e ho capito che mi piace di più stare dall’altra parte delle telecamere”.

Oltre a studiare, la Carrisi ha provato anche l’esperienza di lavorare in uno strip club a Los Angeles: “Avevo bisogno di provare esperienze nuove, di tuffarmi in un mondo completamente sconosciuto. Ho osservato molto, mi sono divertita, ho fatto incontri assurdi”. Romina Jr. passa poi ad elencarne alcuni: “Ogni tanto arrivava Quentin Tarantino” – dichiara – “gli piaceva una ragazza che somigliava molto ad Uma Thurman”.

La Carrisi ha raccontato addirittura che un cliente iraniano si era innamorato di lei e le aveva dato una mancia di oltre 100 dollari. La figlia di Al Bano e Romina è corsa in bagno ed ha infilato i soldi negli stivali, altrimenti avrebbe dovuto darli al manager del locale: “Un tipo stron*issimo”.