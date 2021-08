Dayane Mello, indiscrezione bomba: i fan possono gioire

Indiscrezione bomba su Dayane Mello, i fan della modella brasiliana possono gioire: ecco di che cosa si tratta

Dayane Mello è una modella brasiliana, nata a Santa Caterina, ma che dal 2014 si è trasferita in Italia per trovare successo. La donna ha raggiunto la notorietà nel nostro paese grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove è arrivata al sesto posto, ma soprattutto dopo la sua esperienza in Honduras come naufraga de l’Isola dei Famosi. In quell’occasione, la brasiliana conquistò il cuore dell’inviato Stefano Bettarini.

La Mello ha poi partecipato all’ottava edizione di Pechino Express, reality show in onda su Rai Due, insieme alla modella ed ex Madre Natura Ema Kovac. Le due si sono classificate al terzo posto, sfiorando per poco la vittoria. Anche in un’altra occasione la modella brasiliana ha sfiorato la vittoria: nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove per un soffio non è riuscita a salire sul podio.

Dayane è stata legata sentimentalmente al modello Stefano Sala, dal quale nell’aprile 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia. La Mello ha avuto altri flirt amorosi con personaggi famosi, uno su tutti Mario Balotelli.

LEGGI ANCHE: Dayane Mello, ‘colpo basso’ a Rosalinda: avete visto cosa ha fatto?

Dayane Mello, indiscrezione bomba: di cosa si tratta

La modella brasiliana Dayane Mello è senza ombra di dubbio la “regina dei reality show”. In Italia si può dire che li ha provati quasi tutti. Da Ballando con le Stelle all’Isola dei Famosi, fino a Pechino Express e al GF VIP.

Nella scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, la Mello è riuscita a fidelizzare con il pubblico. Un grande appoggio, oltre che dall’Italia, è arrivato anche dal suo paese. In Brasile è molto amata e pare che la prossima avventura possa essere proprio nella nazione verdeoro.

Secondo un’indiscrezione rilanciata proprio da alcuni giornali brasiliani, pare che Dayane possa partecipare alla prossima edizione de La Fazenda, che sarebbe la versione brasiliana de La Fattoria, reality show in onda alcuni anni fa in Italia.