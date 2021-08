È stato uno dei concorrenti del GF 11, come dimenticarlo: sapete com’è cambiata la sua vita oggi? Non immaginereste mai.

Da quanti anni va in onda il Grande Fratello? Decisamente tantissimi! Ebbene. E quanti concorrenti abbiamo avuto la possibilità di conoscere in tutte le sue edizioni? Altrettanto numerosi, è vero! Tra i tanti, però, vi ricordate di lui? Ci troviamo esattamente al GF 11. E lui, così come tantissimi altri, è stato uno dei protagonisti indiscussi di quell’edizione. Purtroppo, il suo percorso nella casa più spiata d’Italia non è andato affatto a buon fine. A causa di un’espressione impropria, il giovanissimo concorrente, insieme anche ad altri suoi compagni di viaggio, è stato espulso. Nonostante questo piccolo incidente di percorso, però, il suo nome continua ad essere ricordato con immenso affatto e simpatia da parte di tutto il pubblico italiano.

Leggi anche –> È diventata mamma del suo primo figlio: gioia immensa per l’ex concorrente del GF, fiocco azzurro

Com’è cambiata, però, la sua vita dopo il GF 11? Appurato che sono trascorsi 10 anni dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventato? Scopriamo ogni cosa nel dettaglio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ha partecipato al GF 11, eccolo oggi dopo 11 anni: incredibile

Per un totale di ben 183 giorni e 34 concorrenti, il GF 11 è stato una delle edizioni del reality più imperdibili in tutta la storia del programma. Andato in onda per la prima volta il 18 Ottobre del 2010 e terminato il 18 Aprile del 2011 con la vittoria di Andrea Cocco, il programma ha riscosso un successo davvero impressionante. Come dimenticare, tra l’altro, i suoi concorrenti. Tra i tanti, è davvero impossibile non ricordarci di lui: Pietro Titone.

Leggi anche –> Ha partecipato al GF 12, com’è cambiata oggi? Vedere le sue foto vi spiazzerà

Ricordate Pietro Titone nella casa del GF e della sua fidanzata Ilaria? Ebbene: sono trascorsi ben 10 anni dalla loro partecipazione al programma, ma com’è cambiata la loro vita oggi? Abbiamo rintracciato il simpaticissimo fiorentino su Facebook ed abbiamo constatato che, dopo il reality, la sua vita è letteralmente cambiata. Convolato a nozze con la sua Ilaria nel 2017, Pietro adesso è anche papà di una splendida bambina. Cosa sappiamo della sua vita professionale? Da quanto si apprende, sembrerebbe che abbia abbandonato la carriera da calciatore e che adesso stia lavorando per un’azienda di prodotti per capelli.

Avete seguito il suo percorso nella casa del GF? Era tra i vostri preferiti?