Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, spunta un retroscena incredibile: la reazione della cantante alla notizia della gravidanza di Denise.

Sono giorni che ormai non si fa altro che parlare di questo: Gigi D’Alessio sta per diventare di nuovo papà? È proprio questa l’indiscrezione bomba che ha lanciato il settimanale ‘Chi’, insieme alle prime foto di Anna Tatangelo in compagnia di Livio Cori, sua nuova presunta fiamma, qualche giorno fa. Una notizia davvero bomba, non c’è che dire. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Al momento, sia chiaro: nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola. Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale, però, sembrerebbe essere davvero così.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Oltre alla gravidanza della giovane Denise ed Anna Tatangelo con Livio Cori, il settimanale ‘Chi’ ha fatto molto di più. Ed ha svelato anche un inedito ed incredibile retroscena su Gigi D’Alessio e la bella Tatangelo. Secondo voi, la cantante come avrà preso la gravidanza della giovane Denise? Ebbene: da quanto si legge, sembrerebbe per nulla bene! Scopriamo insieme il perché.

Gigi D’Alessio di nuovo papà, la reazione di Anna Tatangelo: l’indiscrezione

A distanza di qualche anno dalla loro rottura definitiva, sembrerebbe che sia Gigi D’Alessio che Anna Tatangelo siano andati avanti. Il cantante napoletano, come dicevamo precedentemente, ha ritrovato l’amore ancora a Denise, giovanissima ragazza e sua accanita fan. Ed, addirittura, starebbe diventando papà del suo quinto figlio. La bella Tatangelo, come mostrato dal settimanale ‘Chi’, avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Livio Cori, noto rapper.

A questo punto, però, ci chiediamo: come avrà preso Anna Tatangelo la notizia che Gigi D’Alessio, suo ex compagno, sta per diventare nuovamente padre? Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che la sua reazione non sia stata affatto delle migliori. Sembrerebbe, infatti, che la cantante di Sora sia stata una delle ultime persone a sapere della lieta novella. E che per questo motivo si sia parecchio indispettita. Ma non è affatto finita qui. Sul settimanale, inoltre, sembrerebbe che la Tatangelo sia rimasta anche colpita dalla decisione del suo ex compagno di lasciare Roma, città dove vivevano insieme, per trasferirsi a Napoli insieme a Denise.

Sarà davvero così? Chi lo sa!