Ha interpretato Lord Voldemort in Harry Potter: nella saga era così, ma com’è oggi l’attore?

Harry Potter è una saga che ci ha accompagnato per diversi anni, facendoci vivere emozioni infinite. Al centro della trama abbiamo avuto il piacere di seguire le avventure del giovane mago Harry. Fin da bambino la sua vita è stata in pericolo, a causa del potente Lord Voldemort.

Ha ucciso i suoi genitori, e quando Harry è diventato un adolescente, è riuscito a riprendere forza e tornare in vita. Una battaglia che ha visto in campo tutti i maghi della scuola di Hogwarts, uniti nella stessa missione. Lord Voldemort, nella saga l’abbiamo visto proprio così, come in foto, ma com’è in realtà l’attore? Avete mai visto Ralph Fiennes? E’ stato proprio lui a vestire i panni del signore oscuro.

Ha cercato di ucciderlo quando era piccolo, ma si è salvato grazie alla protezione dei suoi genitori, che sono stati poi uccisi dal mago. Ma Voldemort, dopo anni, è ritornato, ha ripreso forza e ha ripreso corpo. Tutti siamo stati affascinati e turbati da questo potente signore. Un personaggio interpretato con grande successo. Ma sapete chi è l’attore che ne ha vestito i panni? Lui è Ralph Fiennes: l’avete mai visto? Siamo sicuri di sì! Eccolo qui, senza il suo stato di mago oscuro:

L’avreste mai riconosciuto? Osservando con attenzione, riconoscerlo nelle vesti di Lord Voldemort non è difficile, ma ci vuole uno sguardo davvero attento. Fiennes è un attore, doppiatore, regista e produttore cinematografico britannico, ma è soprattutto un noto interprete shakespeariano che ha raggiunto il successo sul palcoscenico del Royal National Theatre. Che dire, impossibile non amarlo e apprezzarlo!