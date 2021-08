Ines dell’anima mia, Elena Rivera è la protagonista: sapete dove l’abbiamo già vista? Non tutti l’avranno riconosciuta.

Ci siamo! Questa sera, venerdì 6 agosto 2021, andrà in onda la seconda puntata di Ines dell’anima mia, la nuova serie tv di Canale 5. Si tratta di una serie spagnola, tratta dal romanzo di Isabelle Allende e dedicato alla storia di Ines de Suarez, unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile. Ad interpretare la protagonista è l’attrice Elena Rivera, che non è un volto sconosciuto al pubblico di Mediaset.

La bellissima attrice spagnola, infatti, è stata la protagonista anche di un’altra serie tv, trasmessa in Italia lo scorso anno. L’avete riconosciuta? Vi sveliamo i dettagli.

Ines dell’anima mia, Elena Rivera è l’attrice protagonista: l’abbiamo già vista in un’altra fiction di Canale 5

Elena Rivera è Ines de Suarez nella nuova serie tv spagnola, in onda per quattro puntate su Canale 5. Gli episodi in totale sono otto e in ogni serata ne saranno trasmessi due. Una storia avvincente, ricca di emozioni. Ma avete riconosciuto la bellissima attrice protagonista?

Ebbene, il pubblico amante delle serie tv avrà riconosciuto nella combattiva Ines un volto conosciuto. Si, perché l’attrice è già apparsa su Canale 5 come protagonista di un’altra fiction, trasmessa da Mediaset nel 2020. Si tratta de Le verità nascoste, dove ha interpretato il ruolo di Paula Garcia McMahon. La ricordate?

Ma quello di Elena non è l’unico volto conosciuto al pubblico di Canale 5, nel cast di Ines dell’anima mia. Nel ruolo del conquistatore Juan de Malaga c’è anche lui, Carlos Serrano, uno degli attori principali de Il Segreto: era il malvagio Fernando Mesia, come dimenticarlo? Insomma, tanti grandi attori e tanti colpi di scena nelle prossime puntate della serie tv. Appuntamento a questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 30, per la seconda puntata. Chi la seguirà?