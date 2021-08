Ha interpretato il ruolo di “Emmett” Cullen nell’intera saga di “Twilight”: com’è oggi l’affascinante e indimenticabile Kellan Lutz, riuscite a riconoscerlo?

Emmett Cullen è uno dei personaggi che ha conquistato il pubblico di “Twilight” fin dalla primissima apparizione. Forte, affascinante, protettivo, a volte impulsivo, ma sempre pronto a scendere in campo per la sua famiglia. “Fratello” maggiore di Edward, il protagonista e fidanzato di Rosalie, è forse uno dei vampiri più forti della famiglia. A differenza della compagna, si affeziona in fretta a Bella. A vestire i panni dell’impulsivo e coraggioso vampiro c’era Kellan Lutz: riuscite a riconoscerlo oggi?

Com’è oggi Kellan Lutz: era il vampiro “Emmett” in Twilight

L’affascinante e magnifico attore, originario di Dickinson, aveva inizialmente deciso di dedicarsi alla carriera accademica e studiare ingegneria chimica. Inizia poi a lavorare come modello e ha rappresentato diversi marchi di grande rilievo. Le prime apparizioni televisive lo vedono prendere parte a “Beautiful” iconica soap opera. Prende poi parte ad alcune serie tv con piccoli ruoli, come “CSI: NY” e “Heroes”. Non solo tv, ma anche cinema, si cimenta in pellicole come “Deep water” e “Che la fine abbia inizio”.

Il ruolo di Emmett Cullen lo consacra al successo e la sua carriera decolla definitivamente. Lo vediamo protagonista di “Hercules – La leggenda ha inizio” al cinema e in “FBI: Most Wonted” per il piccolo schermo. Felicemente sposato con Brittany Gonzales, è padre di una splendida bambina. Kellan Lutz è seguitissimo anche sui social e in particolare su Instagram dove vanta oltre un milione di follower. Volete vedere com’è diventato oggi? Preparatevi a restare senza fiato!

Splendido, dotato di un fascino senza indiscutibile e di uno sguardo magnetico, Kellan Lutz appare più in forma che mai. In effetti, non tutti sanno che l’attore è biondo in realtà e non bruno come appare nella celebre saga. E voi, lo avreste riconosciuto?