Manuela e Luciano, la decisione inaspettata poco dopo Temptation Island: cosa è successo tra la coppia nata nel villaggio.

Un’edizione fortunatissima, quella di Temptation Island andata in onda questa estate. Un’edizione che ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori, dalla prima all’ultima puntata. I colpi di scena sono stati tantissimi: diverse coppie si sono separate al termine del programma, ma sono sbocciati anche nuovi amori. Come quello nato tra il tentatore Luciano Punzo e Manuela Carriero, ex fidanzata di Stefano. Dopo la rottura con quest’ultimo, la bella pugliese ha deciso di aprire il suo cuore al tentatore. E a quanto pare sono in arrivo novità…

A svelarlo è stata proprio Manuela attraverso il suo canale Instagram, dove ama interagire con i fan. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi spieghiamo tutto.

Manuela e Luciano dopo Temptation Island: arriva la decisione inaspettata della coppia

Procede a gonfie vele la storia tra Manuela e Luciano. Nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico, i due protagonisti di Temptation Island si mostrano sempre più uniti ed affiatati. Per la gioia dei tantissimi fan che li seguono con affetto anche al termine del programma.

E proprio ad un fan su Instagram, Manuela ha svelato qualcosa di davvero interessante. Tra le domande poste alla pugliese c’è quella sulla convivenza: la sua risposta non lascia spazio a dubbi. Date un’occhiata:

Eh si, pare proprio che Manuela e Luciano facciano sul serio! Nonostante la loro conoscenza sia iniziata da poco, i due si stanno già organizzando per andare a vivere insieme. Da quando è finito il programma, entrambi si stanno spostando costantemente, tra la Campania e la Puglia.

Insomma, un amore nato in tv, per puro caso, e che sta crescendo sempre di più. E voi, cosa ne pensate? Vi piacciono insieme Manuela e Luciano?