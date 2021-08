E’ stata Rosario ne Il Segreto: sono passati diversi anni, com’è oggi l’attrice che ne ha vestito i panni.

Il Segreto è una soap opera spagnola che con le sue dodici stagioni ci ha accompagnato per ben 8 anni. La telenovela ha avuto un successo incredibile, e questo è merito della trama resa sempre più avvincente. In Spagna è andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando c’è stato il grande colpo di scena con l’ultima puntata.

Non tutti i personaggi sono stati presenti dalla prima all’ultima stagione. Come, per citarne uno che ha lasciato il segno, Rosario, la madre di Alfonso, Juan, Ramiro e Mariana Castaneda. L’attrice che l’ha interpretata è Adelfa Calvo. E’ stata presente dal 2011 al 2017: sapete com’è oggi? A guardarla resterete senza parole!

Era Rosario ne Il Segreto: com’è oggi l’attrice, fuori dalla soap

Con ben dodici stagioni, Il Segreto ha catturato l’attenzione di tutti, tanto che, la scelta di non proseguire le riprese, è stata un brutto colpo per gli spettatori . In Spagna, infatti, la telenovela ha avuto la sua fine l’anno scorso, mentre in Italia, l’ultima puntata è andata in onda quest’anno, esattamente il 28 maggio.

In ogni stagione abbiamo visto al centro della trama situazioni e storie diverse, con gli amatissimi personaggi presenti fin dalla primissima puntata, ma anche con new entry. Ricordate la bravissima e bellissima Rosario? Questo personaggio è stato presente dal 2011, quindi, dall’inizio, fino al 2017. Era la madre di Alfonso, Juan, Ramiro e la meravigliosa Mariana. L’attrice che ne ha vestito i panni è Adelfa Calvo. Ecco com’è oggi, resterete di stucco a vederla:

Siamo senza parole, Adelfa è bellissima. Osservarla così, ci lascia senza fiato. Classe 1962, nel 2004 ha toccato una grande popolarità entrando a far parte della serie Wonder Years dove ha interpretato la madre di Fuencisla. In seguito, i ruoli per lei non sono mai mancati e ad oggi, è famosissima, ma soprattutto amatissima!