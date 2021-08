Royal Family, dopo liti e contrasti è inamovibile la decisione della Regina Elisabetta: duro colpo, ecco cosa è successo.

Si sa, Meghan Markle è entrata come un ciclone nella Famiglia Reale, creano liti, contrasti e rotture tra Harry e il resto dei componenti della Royal Family. Il duca di Sussex ha rinunciato alla corona per amore dell’attrice e, nelle ultime ore, è arrivata un’indiscrezione davvero importante.

LEGGI ANCHE —->Meghan Markle e Harry, conoscete i loro guadagni dopo l’addio alla Royal Family? Cifre da lasciarvi a bocca aperta

Una decisione della regina Elisabetta che non è passata inosservata e che riguarda proprio un ruolo ricoperto in passato da Harry. Che, inevitabilmente, sarà sostituito. Ecco cosa è stato stabilito.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Royal Family, arriva la decisione inaspettata della regina Elisabetta: c’entra Harry

Una voce che gira da qualche mese ma che ora sembra essere diventata una notizia ufficiale. La principessa Anna, secondogenita della Regina Elisabetta e Filippo, potrebbe diventare il nuovo Capitano Generale dei Royal Marines. E, secondo quanto riporta The Sunday Times, Anna, che compirà 71 anni il prossimo 15 agosto, sarebbe molto entusiasta del nuovo compito. Un ruolo ricoperto per ben 64 anni dal papà Filippo, che ha poi ceduto il posto proprio a Harry: quest’ultimo è stato al comando per ben tre anni.

Ma dopo l’addio di Harry all’esercito e alla royal family, il posto è rimasto scoperto dal 2020. Se l’indiscrezione fosse confermata, Anna sarebbe la prima donna a vestire questo ruolo, anche se è abituata a posizioni di prestigio. La principessa è Patrona della Royal Navy e della Royal Marines Charity.

Un ennesimo duro colpo per Harry, che si allontana sempre di più dalla sua vita passata. In particolare, per il duca di Sussex fu molto doloroso dire addio ai suoi impegni in esercito.

La decisione, però, sembra ormai essere stata presa e non si può tornare indietro. Al suo posto, quindi, la zia Anna. Non ci resta che attendere la conferma attraverso un annuncio ufficiale. E voi, cosa ne pensate di questa decisione?