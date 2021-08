Tina Cipollari, la confessione che nessuno si sarebbe aspettato: riguarda il suo ex Kikò Nalli

Tina Cipollari, arriva una confessione che nessuno si sarebbe aspettato: riguarda il suo ex Kikò Nalli.

Lo sappiamo benissimo, Tina Cipollari è l'opinionista di Uomini e donne, insieme a Gianni Sperti. Sono anni che presenzia nella trasmissione di Maria De Filippi, accompagnando i percorsi dei vari protagonisti con suoi pensieri. Sappiamo anche che, Tina è stata sposata con Kikò Nalli, esattamente dal 2005, e insieme hanno avuto tre figli.

La coppia, però, si è separata ufficialmente nel 2018. Entrambi hanno preso la propria strada, immergendosi in nuove relazioni. Kikò, ha incontrato nella casa del Grande Fratello Ambra Lombardo.

Kikò Nalli e Tina Cipollari sono stati insieme per molti anni, dalla loro unione sono nati tre splendidi bambini. Hanno ufficializzato la rottura nel 2018, ed entrambi, da quel momento, hanno preso strade diverse. Sia Tina che Kikò si sono immersi in nuove relazioni. Kiko, all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha conosciuto Ambra Lombardo.

Una relazione che sembrava una storia d’amore da favola. Purtroppo, fra i due è avvenuta la rottura. La maestra siciliana, in una recente intervista a Dipiù, è ritornata a parlare di questa relazione con Nalli, lasciandosi andare a parole inaspettate. “Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”.

Sembrerebbe aver lasciato intendere qualcosa, ma a domanda diretta, Ambra ha sostenuto: “Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”. Ma l’hair stylist sembra aver risposto a queste ‘insinuazioni’, come si apprende dal web, attraverso delle storie instagram, rivelando categoricamente di non amare la sua ex moglie e anzi, di avere il cuore occupato.