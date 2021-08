Canale 5, tragica perdita per l’attore molto amato: una bruttissima notizia che ha lasciato i fan addolorati.

Una notizia che ha sconvolto tutti, la tragica perdita che ha toccato l’attore non poteva non colpire anche i suoi fan. La perdita ha coinvolto tutta la serie che lo vede protagonista.

Leggi anche Kerem Bursin è Serkan in Love is in the air: sapete in cosa è laureato l’attore?

Purtroppo, il cast della seguitissima e amatissima serie Love is in the air e i suoi fan, sono stati addolorati dalla notizia della scomparsa di Cuba, il cane che nella serie era Sirius, il fedele compagno di Serkan, interpretato dall’attore Kerem Bursin. Cuba era un personaggio chiave. Tutti l’abbiamo amato con un affetto sincero.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Tragica perdita per l’attore e l’intero cast: una notizia che lascia i fan addolorati

Il cast e i fan dell’amatissima serie Love Is in The Air sono sconvolti dalla tragica perdita. Cuba, il cane che nella serie era Sirius, il fedele amico di Serkan, è morto domenica. L’amarezza per questa scomparsa è immensa. Oltre ad esserci affezionati all’animale a quattro zampe, personaggio della serie, perdere un compagno così importante è sempre doloroso.

Leggi anche È Serkan in “Love is in the air”, ma avete mai visto il profilo Instagram di Kerem? Spuntano gli scatti proprio con lei

La padrona di Cuba, sul suo canale instagram, ha dato notizia dell’accaduto, con parole piene di dolore e di amore. Ha così voluto salutare il suo amico: “La mia vita, il mio compagno di vita, l’occhio destro della nostra famiglia. E’ morto in modo nobile. Siamo molto, molto tristi. Siamo soli e vuoti, non dimenticheremo mai il suo amore per la vita, la sua energia e la sua felicità… Ci mancherai molto”.

Un post straziante, le parole esprimono chiaramente quanto possa essere stato importante Cuba nella loro vita. Un sostegno, un compagno di vita, pronto ad essere al proprio fianco sempre. Una perdita che ha colpito tutto il cast di Love is in the air e i fan non hanno non potuto non provare grande amarezza.