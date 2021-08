È stato un tronista di Uomini e Donne nel 2010, lo ricordate? Sono trascorsi ben 11 anni da quel momento, rivederlo adesso vi farà un certo effetto.

Correva esattamente l’anno 2001 quando Maria De Filippi conduceva la prima puntata di Uomini e Donne. Archiviato il programma ‘Amici’, la conduttrice si metteva al timone di un vero e proprio dating show. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 20 anni. E la trasmissione di Canale 5 non soltanto macina, anno dopo anno, dei record di ascolto davvero impressionanti, ma riesce a formare delle coppie davvero incredibili. Nel corso di questi lunghi anni, da come si può chiaramente comprendere, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi tronisti e troniste, ma anche corteggiatore e corteggiatrici. Uno tra tanti, però, sarà davvero impossibile dimenticarlo. Stiamo parlando proprio del giovanissima tronista che avuto la possibilità di sedersi sulla tanto agognata ed ambita sedie rossa nel corso dell’edizione 2010/2011.

Giunto in trasmissione dapprima come corteggiatore, il giovanissimo è riuscito in un batter baleno a conquistare l’attenzione su di sé. Tanto che, dopo non essere stato la scelta della giovane ragazza che corteggiava, gli è stata data la possibilità di sedersi sul trono. Com’è diventato oggi?

Ha partecipato come tronista a Uomini e Donne nel 2010, eccolo oggi: sono trascorsi ben 11 anni

È davvero impossibile dimenticarci di lui, diciamoci la verità. Stiamo parlando proprio di Andrea Angelini, tronista di Uomini e Donne nell’edizione 2010/2011. Giunto nella trasmissione di Maria De Filippi dapprima come corteggiatore di Ramona Amodeo, il giovanissimo si è facilmente contraddistinto per il suo dolcissimo carattere. Tanto che, dopo non essere stato scelto dalla tronista napoletana, ha avuto lui la possibilità di sedersi sull’ambitissimo sedie rossa. Il suo percorso, come ricorderete, non è affatto andato a buon fine. Al momento della sua scelta, la ragazza alla quale aveva aperto il suo cuore, gli ha detto di no. Quello che, però, ci chiediamo noi adesso è: com’è diventato oggi? E, soprattutto, cosa fa oggi?

Sono trascorsi 11 anni dalla sua partecipazione al programma, ma cosa fa oggi Andrea Angelini? Ebbene: l’abbiamo rintracciato su Instagram. Ed abbiamo potuto constatare che, nel corso degli anni, l’ex tronista di Uomini e Donne non è affatto cambiato. Cosa sappiamo, invece, sulla sua attuale professione? Purtroppo, davvero nulla! Sul suo canale social ufficiale, seppure seguitissimo, il giovane Andrea non è solito condividere scatti della sua vita.

Lo ricordate nello studio di Uomini e Donne?