Bruttissima notizia in arrivo per tutti i telespettatori di Un Posto al sole: accadrà tra pochissime ore, il suo pubblico è letteralmente attonito.

In onda esattamente dal 21 Ottobre del 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera italiane più amate ed apprezzate da tutto il pubblico italiano. Concentrata sulle vicende degli inquilini del Palazzo Palladini a Posillipo a Napoli, il programma è solito regalare ai suoi amatissimi telespettatori non soltanto incredibili intrighi, ma anche veri e propri colpi di scena e molto altro ancora. Purtroppo, però, dobbiamo darvi una bruttissima notizia. Di che cosa parliamo? Nulla di grave, state tranquilli! Una cosa, però, è certa: quello che vi avremo a dire tra poco, non vi lascerà affatto impassibile. Ma, senza alcun dubbio, vi lascerà davvero attoniti.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, tra pochissime ore, andrà in onda l’ultima puntata di Un Posto al Sole. Davvero? Si, avete letto proprio bene! Però, fate attenzione: a tutti c’è una spiegazione. Come tutti i programmi televisivi che si rispettano, anche la soap opera napoletana va in vacanza. A questo punto, però, ci chiediamo: quando ritornerà in onda? Scopriamolo!

Un Posto al Sole, bruttissima notizia: stasera ultima puntata, quando ritornerà in onda

Allacciate le cinture, carissimi lettori e lettrici di Sologossip, ma soprattutto telespettatori di Un Posto al Sole. Come dicevamo precedentemente, tra qualche ora, andrà in onda la sua ultima puntata. Niente paura, però: si tratta soltanto una di pausa estiva, state tranquilla! Così come i maggiori programmi televisiva, anche la seguitissima soap opera napoletana si prende una piccolissima vacanza.

Cosa succederà, però? Ed, in particolare, quando andrà in onda la prima puntata dopo la pausa? Sembrerebbe che il ritorno su Rai Tre vada a rintracciarsi al 23 Agosto. Avete letto proprio bene, si! A partire da domani sera, Sabato 7 Agosto, fino a Domenica 22 Agosto, dovrete fare a meno di Un Posto al sole. Diteci la verità: non è una bruttissima notizia? Sicuramente lo è. Non disperatevi, però! Siamo certi che il ritorno in chiaro della soap opera sarà davvero indimenticabile!

Vi dispiace perdere l’appuntamento fisso con Un Posto al Sole per circa 15 anni?