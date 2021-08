Vasco Rossi è stato vittima di uno spiacevole incidente, è caduto dalla bici e si mostra col tutore: cos’è esattamente successo.

La notizia di questo spiacevole imprevisto è stata data dallo stesso artista. Vasco Rossi ha pubblicato un messaggio social, non privo di umorismo, com’è suo solito, avvisando tutti i suoi fan. Ovviamente, i follower hanno subito chiesto cosa possa essere accaduto, anche se, Vasco, ha ben specificato quanto successo.

Il cantautore, vanta una carriera alle spalle straordinaria, con tantissimi album pubblicati, 33. Il successo non gli è mai mancato e il merito si deve alla sua voce, pazzesca! Il seguito che riscontra abbonda anche sui social. Per tale motivo, la notizia della sua caduta ha fatto preoccupare i follower. Ma cos’è esattamente accaduto? Entriamo nei dettagli.

Incidente per Vasco Rossi: cade dalla bici e si mostra col tutore, cos’è successo

Vasco Rossi è molto attivo sui social, dove riscontra un seguito di ben oltre il milione di follower, anzi, ha quasi raggiunto i due milioni. Segno, questo, del grande amore che i fan provano per lui e per la sua musica. Il cantautore, poche ore fa, proprio attraverso il suo canale social, ha dato notizia dell’incidente di cui si è trovato vittima.

A quanto pare, come da lui riportato in basso al post pubblicato, si è lussato una spalla, cadendo dalla bicicletta: “Mi spiace, per qualche giorno niente foto e autografi, mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta, per fortuna niente di grave… un male boia però“, ha scritto a corredo della foto. Vasco si è mostrato con il tutore, al braccio.

Questo spiacevole imprevisto non ha comunque privato l’artista del suo umorismo, e della voglia di fare. Auguriamo a Vasco una pronta guarigione!