La trasformazione di Brittani a Vite al Limite è davvero impressionante: pesava ben 274, sapete com’è oggi? Non immaginereste mai!

In tutte queste nove ed intense edizioni di Vite al Limite abbiamo conosciuto tantissimi personaggi e, soprattutto, abbiamo ascoltato tantissime storie davvero drammatiche. Tra tutte queste, però, non può assolutamente passare inosservate l’incredibile passato e la sorprendente trasformazione di cui la giovanissima Brittani è stata la protagonista indiscussa. Con un peso che raggiungeva i ben 274 kg, la trentenne ha deciso di affidarsi al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita. E, soprattutto, ritornare in forma. Ci sarà riuscita? Assolutamente si! Per tutta la durata del percorso nella clinica di Houston la bella Fulfer ha seguito alla lettera tutto ciò che doveva fare per perdere peso. Ma non solo. Anche una volta terminato il programma, come testimoniano le foto social, sembrerebbe che Brittani abbia continuato la sua dieta.

Leggi anche –> Vite al limite, Paula Jones pesava 251 kg: adesso stenterete a riconoscerla, drastico cambiamento

Sono trascorsi esattamente 5 anni dalla messa in onda del suo episodio, ma siete curiosi di sapere com’è oggi Brittani? Noi l’abbiamo rintracciata su Facebook. E, vi assicuriamo, non immaginereste mai com’è cambiata in tutti questi anni. Curiosi? Guardate stesso voi.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La trasformazione choc di Brittani dopo Vite al limite: clamoroso, eccola oggi

Brittani Fulfer, quindi, ha deciso di prendere parte alla quarta stagione di ‘Vite al Limite’ a causa del suo peso eccessivo. Con ben 274 kg, la donna aveva seriamente intenzione di ritornare in forma. Ed è proprio per questo motivo che ha deciso di rivolgersi alla clinica del dottor Nowzaradan. Cos’è successo, però? Cosa è accaduto e, soprattutto, cosa ha determinato questo peso? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Brittani sia stata abusata da piccola. E che l’immenso dolore, purtroppo, ha fatto sfogare tutta la sua rabbia nel cibo.

Leggi anche –> A ‘Vite al Limite’ si è presentata con un peso di 268 kg: oggi è irriconoscibile, stenterete a crederci

Nonostante questa storia drammatica alle spalle, Brittani ha dimostrato sin da subito di avere la forza e determinazione per ritornare in forma. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, nel corso del programma ha perso un peso notevole, ma sembrerebbe che, anche una volta spenti i riflettori, la Fulfer abbia continuato a seguire la diete impostole. Com’è diventata oggi? Eccola:

Lo scatto risale a qualche anno fa. Eppure, si vede chiaramente: la trasformazione di Brittani è davvero impressionante. Siete d’accordo con noi?