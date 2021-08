Ricordate il conduttore di MTV Kitchen? Andrea Pezzi oggi è cambiato: vi sveliamo com’è diventato e cosa fa oggi! Sapete chi è la sua dolce metà?

Tra il ’99 ed il 2001 andava in onda su MTV Italia un programma che ebbe un successo davvero enorme. Kitchen era ambientato in uno studio cucina ed in ogni puntata arrivava un ospite che veniva intervistato mentre cucinava un piatto! Personaggi noti in Italia sono entrati nello studio di Andrea Pezzi: nella cucina blu e gialla ospitò VIP del mondo della musica e dello spettacolo. Il conduttore diventò un sex symbol per tantissime donne: ma cosa fa oggi? Com’è diventato?

Ricordate Mtv Kitchen? Conduceva Andrea Pezzi, scopriamo cosa fa oggi e com’è diventato

Andrea Pezzi è stato il volto di riferimento di MTV Italia per molti anni! E’ diventato in seguito autore di programmi televisivi per Mediaset e Rai e nel 2006 ha fondato una Media Company che produce video documentari, OVO. Andrea Pezzi è stato un sex symbol per molte donne: com’è diventato oggi? Il fascino non l’ha affatto perso:

Andrea nel 2009 ha lanciato il suo libro, Fuori Programma: si tratta di un diario in cui il conduttore ha raccontato i suoi anni giovanili. Nel 2019 ha presentato ai microfoni di Radio Deejay il suo nuovo libro, ‘Io sono. Gli altri per incontrare me stesso.’.

Ma che sappiamo sulla vita privata del celebre volto di MTV Italia? Dal 2006 vive una meravigliosa storia d’amore con la famosa attrice Cristiana Capotondi! Nonostante si tratti di una coppia famosa, l’attrice ed il conduttore si tengono lontani dal mondo del gossip: sappiamo però che spesso si divertono a trascorrere le loro serate con il karaoke! Questa una loro meravigliosa foto insieme: