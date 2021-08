Antonella Clerici, il toccante retroscena: riguarda la compagna di suo padre

Antonella Clerici, il toccante retroscena privato sulla conduttrice: riguarda la compagna di suo padre.

È una delle conduttrici più amate di sempre. Da un anno tornata nella sua fascia storica della mattina, al timone di È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici si è sempre mostrata in tutta la sua solarità. Non tutti sanno, però, che nel 1995 la conduttrice è stata colpita da un doloroso lutto, che ha segnato la sua vita. A causa di un melanoma maligno, la sua mamma Franca è venuta a mancare a soli 55 anni, quando Antonella ne aveva 33. Un dolore fortissimo per lei e per il suo papà Giampiero.

Al settimanale Di Più, la conduttrice rivelò che tutti in famiglia erano preoccupati per la salute mentale del suo papà, che si chiuse in un lutto profondo per anni. Finché non è arrivata Graziella a portare un po’ di serenità.

Antonella Clerici: il retroscena emozionante su Graziella, la compagna di suo padre

Un vuoto incolmabile, quello lasciato da mamma Franca nella vita di Antonella Clerici e della sua famiglia. Una scomparsa prematura che ha addolorato tutti e che ha dilaniato papà Giampiero. Ad aiutarlo a ritrovare il sorriso ci ha pensato Graziella, che è diventata la sua nuova compagna: “Mio papà ritrovò la serenità grazie a lei”, ha dichiarato la Clerici. E Graziella è ormai a tutti gli effetti una di famiglia: una nonna per Maelle, figlia di Antonella. “Mamma Franca, da lassù, ci ha messo lo zampino: è lei che ci ha mandato Graziella”.

Un retroscena toccante, che forse non tutti conoscevano sulla vita privata dell’amatissima Antonella Clerici. Che, dopo lo stop estivo, tornerà sul piccolo schermo. Dal 19 novembre 2021 sarà di nuovo al timone di The Voice Senior, la versione del talent show dedicata agli over. Giuria confermata, fatta eccezione per Al Bano e Jasmine Carrisi, che saranno sostituiti da Orietta Berti.