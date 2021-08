Nel corso di una sua recentissima intervista, il famosissimo attore ha raccontato il suo dramma pazzesco: rivelazione choc, cos’è successo.

Riscuotere un successo impressionante dopo un film o una serie televisiva, si sa benissimo, ha il doppio rovescio della medaglia. Se da una parte, infatti, non si può fare altro che essere contenti per l’affetto e il clamore riscontrato dal proprio pubblico; dall’altra c’è chi anche non riesce a mantenere questo ‘stress’. E cade in un vero e proprio vortice di disperazione. È quello, ad esempio, che è capitato al giovanissimo Denver de ‘La Casa di Carta’. Che, a distanza di anni, ha rivelato di essere in terapia. E di avere una persona che lo aiuta psicologicamente. Ma non solo. È anche il caso di un altro famosissimo attore. Che, dopo aver cavalcato la cresta dell’onda con una serie televisiva di cui è protagonista indiscusso, ha rivelato di non aver trascorso affatto un periodo facile.

Stando a quanto si apprende da una sua recentissima intervista rilasciata a ‘The Hollywood Reporter”, sembrerebbe che, subito dopo aver riscontrato un successo davvero spietato per la serie televisiva a cui ha preso parte, l’attore abbia vissuto un vero e proprio dramma. Tanto da decidere di ritirarsi dalle scene. E di prendersi un anno di assoluto riposo.

Il famosissimo attore rivela il suo dramma: confessione clamorosa, cos’è successo

Nel corso di una sua recentissima intervista a ‘The Hollywood Repoter’, come dicevamo precedentemente, il famoso attore non ha affatto potuto fare a meno di nascondere il dramma vissuto in seguito all’immensa popolarità. Stiamo parlando proprio di Kit Harington, ovvero il buon Jon Snow della serie televisiva ‘The Game of Thrones’. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che abbia vissuto un vero e proprio esaurimento tale da costringerlo a prendersi un po’ di tempo per se stesso.

Per circa un anno, infatti, l’attore non ha lavorato. “Penso fosse direttamente dovuto alla natura dello show e a quello che stavo facendo ormai da anni”, ha detto il buon Karington. Svelando, quindi, il motivo del suo dramma. “Mi sembrava di dover essere obbligato a sentirmi la persona più fortunata al mondo quando io in realtà mi sentivo davvero vulnerabile”, ha detto ancora.

Dopo questo periodo, superato brillantemente, Kit è ritornato a lavorare. E, sia dal punto di vista lavorativo che personale, può dirsi felice ed appagato.