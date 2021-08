Il famosissimo programma è stato momentaneamente sospeso per caso Covid nello staff: la decisione è stata inevitabile, quando ritornerà in onda.

La trasmissione Rai è stata momentaneamente sospesa! È proprio questa la notizia che in questi giorni circola sul web. Ed ha letteralmente spiazzato tutti. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che all’interno dello staff di un famosissimo programma televisivo sia stato riscontrato un caso positivo di Covid. E che proprio per questo motivo sia stato ritenuto necessario sospenderlo. Una sospensione, vi anticipiamo, che non sarà affatto definitiva, ma purtroppo piuttosto inevitabile. A questo punto, però, ci chiediamo: di quale trasmissione stiamo parlando?

I casi positivi di Covid, a distanza di poco meno di due anni dall’inizio dell’incubo e l’ottimizzazione della campagna vaccinale, continuano purtroppo ad aumentare. E ad incutere ansia e preoccupazione soprattutto in prospettiva di Settembre prossimo. Proprio nei giorni scorsi, come dicevamo poco fa, ne è stato riscontrato uno all’interno dello staff di un programma televisivo seguitissimo ed amatissimo. La decisione? Beh, purtroppo è stata inevitabile: è stato immediatamente sospeso. Scopriamo, però, qualche dettaglio in più.

Programma sospeso per caso Covid all’interno dello staff: quando ritorna in onda

I telespettatori più attenti avranno sicuramente notato che sia Giovedì 5 Agosto che Venerdì 6 il famosissimo programma non è andato in onda. Perché? Purtroppo, la motivazione è piuttosto semplice: all’interno dello staff che lavora alla trasmissione è stato riscontrato un caso di Covid. E si è ritenuto necessario, quindi, sospenderlo. Stiamo parlando proprio di Agorà Estate, il programma che dal Lunedì al Venerdì va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 8:00.

Un bruttissimo colpo, quindi, per la trasmissione condotta da Roberto Vicaretti e i suoi telespettatori. A questo punto, però, ci chiediamo: il programma quando ritornerà in onda? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Agorà Estate dovrebbe ritornare in chiaro a partire da Lunedì 9 Agosto sempre al solito orario.

Come letto dall’annuncio Twitter, quindi, sembrerebbe che Agorà Estate ritorni ad essere in onda regolarmente Lunedì Agosto. Noi non vediamo l’ora,voi?