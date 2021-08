L’annuncio di qualche giorno fa di Clio Make Up ha lasciato tutti di stucco: non l’aveva mai fatto prima d’ora, è davvero incredibile.

È la vera e propria regina di Instagram, Clio Make Up. Con un profilo social che conta più di 3 milioni di followers, la simpaticissima Zammatteo non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. Non soltanto, infatti, è possibile rintracciare utilissimo consiglio sul trucco e tanto altro ancora, ma anche tutto ciò che riguarda la sua vita. Ad esempio, un po’ di tempo fa, Clio ha voluto fare un tour della sua casa. E ha voluto mostrarla ai suoi sostenitori in ogni sua minima sfaccettatura. Ma non è affatto finita qui. Alcuni giorni fa, la bella Zammatteo non ha affatto potuto fare a meno di condividere con loro un annuncio davvero incredibile.

Con un incredibile video che la ritrae agli inizi della sua carriera, Clio non ha perso occasione di poter condividere con i suoi adoratissimi sostenitori una novità in arrivo davvero clamorosa. Sarà al timone di un nuovo programma tv? Assolutamente no! Si tratta di qualcosa di ancora più grande! Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Clio Make Up, annuncio incredibile: tutti di stucco, cos’è successo

L’annuncio incredibile è stato fatto su Instagram. E, in un vero e proprio batter baleno, ha lasciato tutti di stucco. In senso positivo, ovviamente! Di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende dalle parole della simpaticissima Clio Zammatteo, sembrerebbe che molto presto arriverà un docu-serie sulla sua vita. Intitolato ‘Clio Back Home’, il programma si propone di raccontare gli sviluppi, sia lavorativi che di vita, della famosissima ed amatissima make-up artist. Insomma, è proprio il caso di dirlo: la novità in arrivo è davvero clamorosa. E, com’è giusto che sia, ha colpito davvero tutti i suoi sostenitori. Che, appena appresa la notizia, ha bombardato di likes il post in questione.

A questo punto, però, ci chiediamo: quando inizia? E, soprattutto, dove avrà inizio? La risposta è davvero semplicissima: a partire dal 3 Settembre, potremmo ammirare l’incredibile docu-serie su Discovery Plus.

Noi non vediamo l’ora, voi?