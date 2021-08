Cosa sta accadendo tra Marco Bocci e Laura Chiatti? L’indiscrezione

Marco Bocci e Laura Chiatti sono realmente in crisi? Soltanto adesso salta fuori la verità: cosa sta realmente accadendo tra di loro.

Sono diverse settimane che non si fa altro che parlare di loro: Marco Bocci e Laura Chiatti. Cosa sta accadendo alla coppia? Come spiffera il web, è vero che, dopo anni di matrimonio, i due piccioncini stiano vivendo un momento di crisi? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato il settimanale ‘Chi’. Che, a distanza di settimane da questa indiscrezione, ha deciso di rivelare tutta la verità. Ovviamente, sia chiaro: al momento, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola. Seppure attivissimi sui loro rispettivi canali social, né la bella Laura e né l’affascinante Marco hanno smentito o confermato queste presunte voci. Per questo motivo, quindi, anche quanto scritto sul settimanale di Alfonso Signorini è da prendere con le pinze.

Procediamo, però, con ordine: cos’è successo? Perché, da diverso tempo, si crede che Marco Bocci e Laura Chiatti siano in crisi? Addirittura, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Nuovo’, sembrerebbe che l’attore abbia abbandonato il tetto coniugale, è davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Ecco cosa dice e sostiene il giornale ‘Chi’.

Marco Bocci e Laura Chiatti, è crisi? Indiscrezione clamorosa: cos’è successo

Anche voi siete rimasti di stucco nel leggere la notizia di una presunta crisi matrimoniale tra Laura Chiatti e Marco Bocci? Come darvi torto, d’altronde! Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, però, sembrerebbe che le cose tra loro non stiano andando affatto per il peggio. Sul giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, si legge che la coppia non stia attraversando un periodi di crisi, ma che piuttosto sia la stessa Laura a non vivere affatto un periodo facile.

Non sappiamo cosa stia accadendo e, soprattutto, cosa preoccupi Laura Chiatti. Una cosa, però, è certa: sembrerebbe che la coppia non sia in crisi. O perlomeno è questo che dice il settimanale ‘Chi’. Ovviamente, sia chiaro: al momento, nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato la crisi. Proprio per questo motivo, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze.

Fonte Foto: InstagramAuguriamo a Laura, se l’indiscrezione dovesse risultare reale, di ritornare ad essere felice e spensierata.