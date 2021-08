Guardando questa foto non crederete ai vostri occhi, è completamente diverso da come lo conosciamo: qui era agli esordi

Avete riconosciuto quest’uomo nella foto? Siamo sicuri che molti di voi non avranno capito di chi si tratta. Volete sapere il motivo? Perchè è completamente diverso da come lo conosciamo oggi. Si vede che nel corso degli anni è cambiato molto. Appena vi diremo di chi si tratta non crederete ai vostri occhi. Siete pronti? Ve lo sveliamo di seguito.

LEGGI ANCHE: Antonella Clerici irriconoscibile al suo esordio in tv: le immagini lasciano tutti senza fiato

Qui era agli esordi, è completamente diverso da oggi

Sapete chi è l’uomo nella foto riportata sopra? Ebbene sì, è Daniele Bossari! Siamo sicuri che molti di voi non l’avranno riconosciuto. Il conduttore televisivo, nonché ex vincitore del Grande Fratello Vip, è infatti cambiato totalmente in questi anni. Adesso, rispetto a quella foto, è totalmente irriconoscibile.

In quella foto, Bossari era ai suoi esordi nel programma MTV Select. Andiamo a vedere quali sono i cambiamenti rispetto ad oggi. Oltre al fatto che era più giovane, ma questo è evidente oltre che scontato, i capelli erano molto più lunghi rispetto ad adesso e anche il coloro era diverso. A MTV Select, Bossari si presentava con una folta chioma quasi ‘rossiccia’, mentre adesso ha i capelli brizzolati.

Bossari aveva poi una sorta di pizzerro, mentre oggi ha una barba folta ma abbastanza curata. Lo stile, invece, appare pressoché lo stesso: Bossari, infatti, ha vestito sempre in modo molto giovanile e anche oggi, nonostante l’età sia avanzata, non perde quello spirito che l’ha sempre contraddistinto.

Insomma correva la stagione 1998-1999, sono passati ben ventidue anni e il conduttore televisivo sembra essere cambiato molto rispetto agli esordi. Voi lo preferite adesso o quando era giovane?