Benvenuta Vittoria: è diventata mamma per la prima volta, gioia incredibile!

È diventata mamma per la prima volta, gioia incredibile per il volto televisivo: benvenuta al mondo Vittoria

Gioia incredibile per un ex volto televisivo: è diventata mamma per la prima volta. La figlia si chiama Vittoria ed è in salute. La redazione di Sologossip fa tanti auguri alla neo mamma e ovviamente anche al papà della bambina. Benvenuta al mondo Vittoria!

Gioia incredibile, è diventata mamma: benvenuta Vittoria

Vi ricordate di Martina Sebastiani? È stata una delle concorrenti di Temptation Island. La donna partecipò al reality show di Canale 5 insieme al fidanzato Gianpaolo Quarta. La loro storia d’amore si interruppe proprio dopo l’esperienza nel “villaggio delle tentazioni”. La Sebastiani, infatti, si avvicinò molto ad uno dei tentatori, provocando la reazione del fidanzato. Egli, infatti, decise di uscire da solo dal programma.

Adesso Martina è felicemente impegnata da circa due anni e soprattutto è diventata mamma per la prima volta. La Sebastiani ha partorito una bellissima bambina e l’ha annunciato con un post sul suo account ufficiale Instagram: “Sono Vittoria ma potete chiamarmi Vichy”.

La Sebastiani ha poi aggiunto alcuni scatti della nuova arrivata. La piccola alla nascita pesava 3.450 kg, mentre la lunghezza è di 51 cm. Vittoria è nata giovedì 5 agosto alle 10 del mattino. “Mamma e papà già mi amano alla follia”, scrive l’ex concorrente di Temptation Island sui social.

Martina, dopo la ‘tribolata’ storia d’amore con Gianpaolo Quarta, ha ritrovato il sorriso accanto ad un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip. Il compagno, infatti, si occupa di luci ed illuminazione. I due sembrano amarsi alla follia e adesso la loro storia d’amore è stata coronata dall’arrivo della piccola Vittoria. Rinnoviamo ancora gli auguri per la coppia di genitori.