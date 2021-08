Elisa Isoardi coraggiosa: è successo in barca, si è tuffata senza pensarci due volte

Elisa Isoardi coraggiosa: è successo in barca, l’ex naufraga de L’Isola dei famosi si è tuffata senza pensarci due volte.

È stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. E nei giorni scorsi ha dimostrato di essere davvero una naufraga perfetta. Parliamo di Elisa Isoardi, che durante la sua vacanza in Sardegna non ha esitato a tuffarsi in acqua per risolvere un problema.

Il tutto è stato registrato e condiviso sui social da un’amica della conduttrice, in barca con lei. Ecco cosa è successo.

Elisa Isoardi coraggiosa: è successo in barca, si tuffa e risolve tutto

Coraggio da vendere per Elisa Isoardi. La conduttrice non ha perso tempo a tuffarsi in acqua durante la sua vacanza in Sardegna, per risolvere un imprevisto che si è presentato in barca. Cosa è successo? A causa del mare particolarmente mosso, l’imbarcazione ha perso un parabordo, utile per proteggere la nave da urti. E proprio quando l’acqua stava trasportando il galleggiante sempre più lontano, ecco che Elisa si è lanciata in mare, senza pensarci due volte.

L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha recuperato il parabordo in pochissimo tempo e il tutto è stato documentato dalla sua amica, che ha condiviso il video sui social: “Abbiamo recuperato il parabordo che stava arrivando a Golfo Aranci”. Eh si, la conferma che Elisa aveva tutte le carte in regola per partecipare all’Isola dei famosi. Purtroppo, però, la conduttrice ha dovuto abbandonare il reality in anticipo, a causa di un infortunio all’occhio.

Dopo le meritate vacanze, rivedremo la Isoardi in tv? Secondo Nuovo Tv, la conduttrice sarebbe pronta per una nuova avventura sul gruppo Discovery: Elisa potrebbe essere un nuovo volto di Real Time. In attesa di conferme o smentite, vi piacerebbe rivedere la bellissima Elisa Isoardi in una nuova trasmissione tv?