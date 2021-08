Era John nel famosissimo film Il Miglio Verde: l’attore è passato a miglior vita nel 2012, tutti rimasero sconvolti. Ecco cosa successe.

Il celebre attore Michael Clarke Duncan è stato uno dei più amati del cinema mondiale. La star ha interpretato il gigante buono John Coffey ne Il Miglio Verde, ruolo per il quale è stato candidato all’Oscar nella categoria Miglior Attore Non Protagonista. Negli anni seguenti ha recitato in tantissimi film di successo come Sin City, The Island, nel remake de Il Pianeta delle Scimmie. Il 13 luglio 2012 Duncan, mentre era a casa sua a Los Angeles, fu colpito da un infarto al miocardio: dopo circa due mesi il celebre attore si spense, lasciando un enorme vuoto nel mondo del cinema. Ma cosa successe esattamente?

Era John ne ‘Il Miglio verde’: la tragica morte nel 2012 ha sconvolto i fan, cosa gli è successo

Michael Clarke Duncan è passato a miglior vita il 3 settembre del 2012, dopo circa due mesi in ospedale. Mentre si trovava nella sua abitazione a Los Angeles, era il 13 luglio quando fu colpito da un infarto al miocardio: fondamentale fu l’aiuto della sua fidanzata, Omarosa Manigault, che gli praticò una rianimazione cardiopolmonare. Arrivato in ospedale, non uscì mai più: all’età di 54 anni si spense.

Sette mesi dopo la sua morte, Omarosa, la compagna dell’attore, fu messa sotto attacco: la famiglia di Michael Clarke Duncan sostenne che la donna aveva cambiato la volontà ed il testamento dell’attore ed avrebbe manipolato Duncan nei suoi ultimi giorni.

A tutti è rimasto quell’incancellabile ricordo della sua interpretazione di John Coffey ! La sua morte lasciò un vuoto enorme nel mondo della musica.

