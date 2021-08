Kate Middleton e William, clamorosa decisione della coppia reale: è stato letteralmente inevitabile, cos’ esattamente successo.

Una vera e propria clamorosa decisione, quella che, stando a quanto si apprende dal web, William e Kate Middleton abbiano preso in questi ultimi giorni. Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi anticipiamo e, soprattutto, ci teniamo a sottolineare che non è affatto nulla di grave. Anche perché, diciamoci la verità, dati i tempi che corrono, la coppia reale non poteva affatto prendere una decisione diversa.

Cos’è successo, però? Cosa avranno mai deciso William e Kate, spiazzando così tutti i loro ammiratori? Ebbene: sembrerebbe che la coppia reale abbia preso un’importante decisione in merito alle loro vacanze. Siamo in piena fase estiva, lo sappiamo benissimo! E ciascuno di noi ha progettato le proprie ferie. Tutti, tranne William e Kate. Perché? E, soprattutto, cos’è esattamente successo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

William e Kate, decisione clamorosa: niente vacanza, cos’è successo

Una decisione davvero incredibile, quella di William e Kate. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il duca e la duchessa di Cambridge abbiano deciso di stravolgere la loro routine. E di ripetere ciò che, per la prima volta in assoluto, hanno fatto l’anno scorso. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la coppia reale abbia deciso di non concedersi una vacanza rilassante oltreoceano, come era solita fare, ma di rilassarsi stesso nei paraggi. Cosa sarà mai potuto accadere? Perché, quindi, William e Kate hanno deciso di non partire nemmeno quest’anno? La risposta è davvero semplice: l’aumento dei contagi da Coronavirus spaventa anche loro. Ed è per questo che hanno deciso di dedicarsi ad una piccola vacanza stesso nei confini della Gran Bretagna.

Da quanto si legge su Vanity Fair, sembrerebbe che, secondo Hello!, la coppia si sia concessa una piccolissima vacanza alle isole Scilly. Le stesse isole che per la coppia hanno un valore davvero importantissimo.

Cosa ne pensate? Pensate abbiamo fatto bene?