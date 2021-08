Nel corso del programma ‘La clinica per rinascere’ è stata raccontata anche la storia di Costanza: la donna pesava 248 kg, oggi è irriconoscibile.

È andato in onda per la prima volta ne 2018 e, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero impressionante. Stiamo parlando proprio del programma di Real Time intitolato ‘La clinica per rinascere’. Sulla stessa scia di ‘Vite al limite’, di cui i protagonista indiscussi sono il dottor Nowzaradan e i suoi pazienti, anche la trasmissione del canale 31 si concentra sulle avventure del dottor Giardiello, chirurgo della clinica Pineta Grande Hospital in Campania, della sua squadra formata dalla psicologa psicoterapeuta Filomena Cesaro e la dietologa Rita Schiano di Cola, ed infine su tutti i pazienti che, con gravi patologie di obesità, si rivolgono a lui per ritornare in forma. E, soprattutto, riprendere in mano le redini della propria vita.

Nel corso della prima edizione, ad oggi se ne contano ben 3, abbiamo potuto conoscere la storia di Costanza, una mamma di quarantadue anni che aveva serissima intenzione di ritornare a vivere. Ricordate il suo percorso? Come dimenticarlo! Ebbene: scopriamo insieme com’è diventata oggi! Anche se, vi anticipiamo, è davvero irriconoscibile.

La storia di Costanza a ‘La clinica per rinascere’: pesava 248 kg, la trasformazione

Entrata a far parte dei pazienti del dottor Giardiello, Costanza aveva serissima intenzione di ritornare in forma. Il suo peso, infatti, raggiungeva i ben 248 kg. E, purtroppo, alle spalle non aveva affatto una storia facile. Come raccontato dalla diretta interessata al chirurgo nel corso della prima visita, la donna era stata abusata all’interno delle mura di casa. Da quel momento, la sua vita è letteralmente cambiata. È diventata mamma della sua primogenita, ma ha anche indossato uno scudo e sfogato dalla sua rabbia nel cibo. Adesso, però, Costanza ha deciso di cambiare. Ed è per questo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto al buon Giardiello.

Il cammino di Costanza all’interno de ‘La clinica per rinascere’ non è stato affatto facile. E non lo è stato nemmeno il suo intervento, sia chiaro. Seppure sia dimagrita soltanto 15 kg prima dell’operazione (avrebbe dovuto perdere circa il 10% del suo peso iniziale, ndr), il dottor Giardiello ha deciso ugualmente di operarla. L’intervento è durato ben 4 ore, ma il risultato è stato davvero pazzesco. Guardate un po’ qui:

Dal momento della messa in onda della puntata, sono trascorsi ben 3 anni. E, da come si apprende dal suo profilo Facebook, sembrerebbe che Costanza abbia continuato nel frattempo al raggiungimento del suo obiettivo. E, vedendo i suoi scatti, possiamo dire che ce l’ha fatta. Complimenti!