Luca Argentero, indiscrezione choc: sarebbe successo sul set

Indiscrezione choc su Luca Argentero, sarebbe successo sul set: di seguito vi riportiamo la notizia che circola sull’attore

Luca Argentero è uno degli attori più famosi in Italia, nonché uno dei più amati dal pubblico, sia per la sua bravura che per il suo fascino. La sua carriera è iniziata in seguito alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. In quell’occasione, il torinese si classificò al terzo posto, ma è stato sicuramente uno dei concorrenti ad avere maggiore successo.

Il reality show, infatti, ha dato ad Argentero una grande visibilità. Subito dopo è stato chiamato per posare per un calendario ed ha poi esordito in televisione con la serie televisiva Carabinieri. Dopodiché la sua carriera è stata in ascesa e oggi è uno degli attori più famosi del nostro paese.

Luca Argentero, indiscrezione choc: cos’è successo

Il famoso attore sarà presto impegnato nel remake di Sandokan. Argentero reciterà il ruolo del co-protagonista, mentre il protagonista principale sarà Can Yaman, altro attore molto amato dalle donne. Tra i due, però, sembra ci siano già alcuni dissapori.

Secondo alcune indiscrezioni presenti sul web e come riporta anche SoloDonna.it, sul set di Sandokan ci sarebbero stati tensioni e screzi tra i due attori. C’è chi vocifera addirittura che i due non si sopportino e che la rivalità sia palpabile. I due sul set pare si siano completamente ignorati.

Queste però è un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Non ci sono infatti notizie ufficiali che confermano i presunti screzi avvenuti sul set. È invece assolutamente sicuro che i fan dei due attori attendono con ansia la messa in onda del remake di Sandokan. Al momento, però, non sappiamo ancora se andrà in onda su Rai, su Mediaset o su qualche altra piattaforma.