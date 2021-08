È stata una concorrente di Saranno Famosi, ma sapete cosa fa oggi? Con la sua voce ha incantato tutti, eccola ora!

Come dimenticare la prima edizione di ‘Amici’. All’epoca denominato ‘Saranno Famosi’, il talent di Maria De Filippi ha riscosso un successo davvero spropositato sin dal primo momento. Tanto è vero che nel corso degli anni non soltanto si sono susseguite tantissime edizione, arrivando a toccare ben quota 20, ma ha dato la possibilità a centinaia e centinaia di ragazzi di poter coltivare il proprio sogno. Tra i tantissimi che si sono alternati tra i banchi di scuola, è davvero impossibile non ricordarci di lei. Insieme ad Antonio Baldes, Dennis Fantina, vincitore di quell’edizione, e tantissimi altri, anche la simpaticissima cantante ha preso parte a ‘Saranno Famosi’. Ricordate? Come dimenticarla! Con la sua voce, diciamoci la verità, ha incantato davvero tutti.

È stata una delle cantanti della primissima edizione di ‘Saranno Famosi’, ricordate? Ebbene: siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Sono trascorsi esattamente 20 anni dalla sua partecipazione al programma, ma cosa fa oggi? Siete pronti a sapere ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

La ricordata a Saranno Famosi? Dopo 20 anni la sua vita è cambiata: eccola

Diciamoci la verità: è davvero impossibile dimenticarci di Monica Hill. Entrata a far parte della scuola di Maria De Filippi nel corso della prima edizione di ‘Saranno Famosi’, la cantante ha conquistato l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. E ricordandoci la sua immensa bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Oggi, però, cosa fa?

Appurato che sono trascorsi 20 anni dalla sua partecipazione al programma, siete curiosi di sapere cosa fa oggi Monica Hill? Ovviamente, la cantante sta continuando a coltivare la sua passione per la musica. E l’ha fatta, addirittura, diventare un lavoro. Attualmente, infatti, non soltanto è la corista di Laura Pausini, ma ha anche avuto la possibilità di collaborare con tantissimi altri nomi importantissimi della musica italiana. Della sua vita privata, invece, sappiamo che è felicemente sposata con Andrea, chitarrista. E che non ha figli.

Facevate il tifo per lei a Saranno Famosi?