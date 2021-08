Si sono sposati: gioia immensa per l’amatissima coppia di Temptation Island; alle nozze tanti protagonisti della trasmissione di Canale 5.

Fiori d’arancio per una coppia che abbiamo conosciuto in tv. Dove? A Temptation Island, il docu reality targato Maria De Filippi, dove le coppie si mettono in gioco, per testare i proprio sentimenti. Test superato per i due protagonisti, che proprio oggi hanno celebrato le loro nozze.

Nozze alle quali hanno partecipato tantissimi “colleghi” della trasmissione di Canale 5. I social sono pieni di immagini e video della cerimonia. Siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Vi sveliamo tutti i dettagli.

Temptation Island, si sono sposati: si tratta di una delle coppie dell’ultima edizione

Claudia e Ste si sono sposati! I due sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Tempation Island, andata in onda fino ad una settimana fa. Un’edizione fortunatissima, seguita da milioni di persone. La coppia ha affrontato un percorso altalenante all’interno del programma: in particolare, Claudia ha scelto di partecipare al programma per togliersi ogni dubbio e scoprire se Ste fosse davvero la persona giusta.

Dubbi sciolti in pochissime settimane: i due hanno lasciato il programma insieme al termine del falò di confronto e, finalmente, oggi si sono detti il fatidico sì. Un’emozione grande per la coppia, che ha potuto contare sulla presenza di tantissimi compagni di avventura di Tempation Island. Da Valentina a Manuela, da Floriana a Jessica, fino a Natascia: tutte le ‘fidanzate’ di questa edizione hanno raggiunto Claudia in questo giorno speciale. Ma anche gli uomini non sono mancati: Alessio, Tommaso, Federico, Stefano e Alessandro sono tutti presenti alle nozze.

Insomma, una reunion completa, anche se, tra gli invitati, ci sono delle ex coppie, come quella di Manuela e Stefano e di Jessica e Alessandro.

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo sposi: che la felicità di questo giorno vi accompagni per sempre. Auguri Claudia e Ste!