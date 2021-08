Sonia Bruganelli attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato una magnifica proposta: la moglie di Paolo Bonolis cerca queste figure professionali per la nuova avventura al Grande Fratello VIP.

Il Grande Fratello VIP sta per tornare con una nuova ed elettrizzante edizione! Alfonso Signorini sta preparando il cast della nuova stagione del reality più amato dagli italiani. Quest’anno sarà accompagnato nella nuova avventura da due volti nuovi: parliamo di Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. Saranno loro le nuove opinioniste del GF VIP! La moglie di Paolo Bonolis non vede l’ora di cominciare e per l’occasione ha fatto una richiesta particolare attraverso il suo canale Instagram: ricerca queste figure professionali per la nuova edizione del reality!

Sonia Bruganelli cerca queste figure professionali per il Grande Fratello: splendida proposta!

Sonia Bruganelli, prossima opinionista del Grande Fratello VIP, ha lanciato una proposta sul suo canale Instagram. Nessuno se l’aspettava!

La moglie di Paolo Bonolis cerca stilisti emergenti da portare con sé nella nuova avventura nel reality. “STO CERCANDO STILISTI EMERGENTI PER PORTARLI CON ME AL #GFVIP. avete voglia di provare a “ vestirmi”???? Potreste essere uno dei 4 NUOVI BRAND 2021 che indosserò in questa assurda ed affascinante nuova avventura!!!! Alfonso Signorini TI STUPIRÒ. Largo ai giovani talenti ah….il completo che indosso è di una giovane stilista. Andate a vedere il tag se vi piace e calcolate che SE STA BENE A ME… sta bene a tutte ;-)))” è la didascalia scritta dal celebre volto televisivo. Nella fotografia pubblicata è davvero splendida:

La proposta della moglie di Paolo Bonolis, prossima opinionista del GF VIP, è stata accolta con enorme piacere. In tantissimi, tra fan e amici famosi, si sono complimentati per la splendida idea. Chi si farà avanti?