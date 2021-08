Clamoroso colpo di scena nella prossima edizione di Tale e Quale Show: una notizia del genere non ve la sareste mai aspettati, cos’è successo.

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile edizione di Tale e Quale Show? Noi assolutamente si! A partire da Settembre, anche se non è ancora stata stabilita la data, Carlo Conti sarà al timone di un’altra edizione davvero fantastica. Il cast è stato scelto. E in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato tutto nel minimo dettaglio. Incerta, invece, la giuria. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il conduttore televisivo abbia deciso di apportare qualche piccola modifica a questa squadra. Abbiamo qualche informazione in più? Purtroppo no! Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che la prossima edizione del programma sarà ricca di colpi di scena. L’ultimo, ad esempio, è stato svelato da TV Blog.

Stando a quanto si apprende dal sito, sembrerebbe che, a partire dalla prossima edizione di Tale e Quale Show, Carlo Conti abbia deciso di stravolgere tutto. E di introdurre una novità davvero pazzesca. Di che cosa parliamo? Sembrerebbe che nella squadra del programma ci sarà un graditissimo ritorno. Bando alle ciance! Ecco i dettagli.

Tale e Quale Show, colpo di scena pazzesco: graditissimo ritorno del programma, di chi si tratta

Una cosa è certa: la prossima edizione di Tale e Quale Show sarà davvero imperdibile. Non soltanto perché il cast scelto, come svelato, è davvero pazzesco, ma anche perché assisteremo ad un graditissimo ritorno. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio TV Blog.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, a partire da Settembre prossimo, nel programma amatissimo e seguitissimo di Carlo Conti ritornerà anche un’ex concorrente e vincitore della medesima trasmissione. Di chi parliamo? Semplice: di Antonio Mezzancella! Che ruolo avrà, però? Ovviamente, non figurerà tra i concorrenti, sia chiaro. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che sarà tra i coach che prepareranno i concorrenti settimana dopo settimana. Insomma, un colpo di scena davvero pazzesco, non c’è che dire!

Beh, se questi sono i presupposti, noi non vediamo l’ora che arrivi Settembre. Voi?