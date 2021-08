Teretha è stata una delle protagonista di Vite al Limite: inizialmente aveva un peso di 340 kg, sapete com’è oggi? Trasformazione choc!

Teretha Hollis-Neely è stata una delle protagonista indiscusse della quarta stagione di ‘Vite al Limite’. La sua storia è stata raccontata nel corso della decima puntata. E, in un vero e proprio batter baleno, ha suscitato l’attenzione di tutti. Entrata a far parte della schiera dei pazienti del dottor Nowzaradan con un peso che raggiungeva i 340 kg, la donna aveva alle spalle un passato davvero drammatico. Abusata di un suo zio quando aveva soltanto 11 anni, la giovanissima Teretha aveva trovato nel cibo il suo unico rifugio. Ed è proprio così che è arrivato ad un peso piuttosto notevole.

Raggiunti e superati i 300 kg, Teretha ha deciso di rivolgersi e di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la sua vita. Come raccontato dalla diretta interessata, la donna è rimasta completamente immobile nel letto per circa due anni per paura che, da un momento all’altro, potesse essere colpita da un ictus. Insomma, una storia piuttosto drammatica, non c’è che dire. Com’è cambiata, però, adesso? Volete vedere il suo cambiamento? Resterete di stucco!

La storia di Teretha a Vite al Limite, com’è oggi? Resterete a bocca aperta

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso di queste nove ed intense edizioni di ‘Vite al Limite’, quella di Teretha Hollis-Neely non può assolutamente essere dimenticata. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 340 kg e con la consapevolezza che avrebbe rischiato grosso, la donna ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Il suo percorso, così come quello di tantissimi altri suoi colleghi, è davvero encomiabile. Non soltanto, ancora prima di sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrice, la donna aveva perso un peso notevole, ma ancora adesso sembrerebbe stia continuando a mantenere un regime alimentare sano.

