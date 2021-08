Benedetta Parodi lontana da luci e trucco: in vacanza al naturale, si mostra così

Benedetta Parodi lontana da luci e trucco: in vacanza al naturale, l’amatissima conduttrice si mostra così.

È una delle conduttrici più amate della tv. Le sue ricette e i suoi consigli culinari sono preziosissimi per chi cerca aiuto e ispirazione in cucina. Si, parliamo proprio di Benedetta Parodi, che proprio nelle scorse ore ha compiuto 49 anni, portati divinamente. In attesa di tornare in onda con la nuova edizione di Bake Off Italia, che dovrebbe partire venerdì 3 settembre, la conduttrice si gode le vacanze in Sardegna. E, sul suo seguitissimo profilo social, pubblica foto e video delle sue giornate nella fantastica isola italiana, dove si trova in compagnia del marito Fabio Caressa.

E proprio durante le sue giornate in Sardegna, a Golfo Aranci, la Parodi si mostra al naturale, lontana dalle luci dei riflettori e dai make up impeccabili. Siete curiosi di vedere Benedetta nella sua versione acqua e sapone? Siete nel posto giusto!

Benedetta Parodi senza trucco: la conduttrice si mostra al naturale durante la vacanza in Sardegna

Benedetta Parodi è una star in tv, ma forse non tutti sanno che anche su Instagram la conduttrice ha un vero e proprio esercito di seguaci: ben 996 mila followers, poco meno di un milione. E con loro la Parodi condivide attimi delle sue giornate, da scatti e backstage di lavoro a momenti di vita quotidiana. Negli ultimi giorni, la conduttrice ha postato diverse immagini della sua vacanza in Sardegna, dove si trova in compagnia della sua famiglia.

Sono diverse le foto in cui Benedetta si mostra completamente al naturale, senza trucco, in tenuta da spiaggia. Eccone una, condivisa proprio da lei sul suo canale ufficiale su Instagram:

Eh si, davvero incantevole. La conduttrice ha messo d’accordo tutti: una pioggia di complimenti ha invaso il profilo Instagram della Parodi, che ha da poco compiuto 49 anni ma per tutti ne dimostra molti di meno. Non possiamo che unirci a loro: Benedetta è davvero meravigliosa, con e senza make up. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!