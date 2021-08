Betta, diminutivo di Elisabetta Preziosa, è stata una protagonista di ‘Ginnaste vite parallele’: com’è cambiata la sua vita? Non immaginereste mai!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando di Elisabetta, conosciuta meglio col diminutivo Betta, Preziosa, protagonista indiscussa del famosissimo programma ‘Ginnaste vite parallele’. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2011, la trasmissione di MTV ha riscosso un successo davvero impressionante sin dal primo minuto. Tanto è vero che dopo la prima edizione, che ha registrato dei record davvero impressionanti, è stato rinnovato per altre 4 stagioni. Il programma, come ricorderete, raccontava le storie, le vite e gli allenamenti delle ginnaste e dei ginnasti presenti all’interno del Centro Tecnico Federale a Milano.

Tra tutti i protagonisti del docu-reality, è davvero impossibile non ricordarci di lei: Elisabetta Preziosa. All’epoca della sua partecipazione, Betta aveva ben 19 anni. Adesso, invece, ne ha 27. Sapete, però, com’è cambiata la sua vita? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli!

Ricordate Betta di ‘Ginnaste vite parallele’? La sua vita ora è cambiata: eccola

Aveva soltanto 19 anni, come dicevamo precedentemente, quando Betta Preziosa ha preso parte al programma ‘Ginnaste vite parallele’. Protagonista indiscussa del docu-reality per circa tre stagioni, la ginnasta ha riscosso un successo davvero impressionante. Cosa fa oggi, però? Appurato che sono trascorsi esattamente 5 anni dalla fine del programma su MTV, siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita di Elisabetta oggi?

Abbiamo rintracciato Elisabetta Preziosa su Instagram. Ed abbiamo potuto constatare che la sua vita oggi è letteralmente cambiata. Dopo aver detto ‘addio’ alla ginnastica in seguito ad un intervento alle ginocchia, la bella Betta ha intrapreso la carriera da coach. Ed ha conseguito la laurea in Scienze Motorie. Insomma, un traguardo davvero incredibile. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Dando uno sguardo approfondito al suo canale social, abbiamo scoperto che la bella Betta si è anche sposata. Ed è super innamorata di suo marito.

Come dimenticarla tra il cast di ‘Ginnaste vite parallele’, vero?