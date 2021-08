Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo una vacanza da sogno in Sardegna: avete visto la loro villa? È pazzesca: impossibile non farci caso.

Chi di voi è partito per le classiche vacanze di Agosto? Decisamente in tantissimi, ne siamo certi! Come darvi torto, d’altronde! Dopo un anno parecchio intendo, è più che normale che vogliate staccare la spina. Non siete gli unici, sia chiaro! Lo hanno fatto anche Chiara Ferragni e Fedez. Che, da come ampiamente testimoniato dai loro filmati e foto Instagram, si stanno godendo una bellissima vacanza in terra sarda. È proprio qui che, da diversi giorni, la coppia si lascia immortalare e riprendere. E non perde mai occasione di poter rendere partecipi i loro sostenitori delle loro giornate. Avete visto, però, la villa in cui soggiornano per questi giorni? Beh, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere davvero pazzesca!

A raccontarla e descriverla dettagliatamente, è ‘Gallura Oggi’. Stando a quanto si apprende dal quotidiano locale, sembrerebbe che la villa in cui alloggiano Chiara Ferragni e Fedez in Costa Smeralda è super lussuosa. E al suo interno ha davvero l’impossibile. Siete curiosi di saperne di più? E, magari, anche il suo prezzo? Ci pensiamo immediatamente!

Chiara Ferragni e Fedez in Sardegna, la villa è pazzesca: costo e dettagli straordinari

Così come l’anno scorso, anche per quest’estate Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto la terra sarda per trascorrere le loro vacanze nel mese di costo. E così, approdati con un jet privato di lusso, la coppia ha deciso di trascorrere questi giorni in Costa Smeralda, alloggiando in una villa davvero pazzesca. A raccontarcela in tutte le sue sfaccettature è stato ‘Gallura Oggi’, un quotidiano locale.

Stando a quanto di apprende, sembrerebbe che al suo interno la villa abbia ben 650 mq di zona abitabile. E che sia arredata da tantissimi comfort. Ovviamente, la piscina non può affatto mancare. Ma non solo. Si legge, infatti, che la casa abbia al suo interno un campo da basket, recentemente mostrato da Fedez su IG, un teatro, un sala fitness e ben 7 camere da letto. Insomma, è pazzesca!

Siete curiosi, però, di sapere il suo prezzo a notte? Da quanto si legge, sembrerebbe che si parla di ben 3500 a notte. Cifra da far girare la testa, vero?