Gemma Galgani irriconoscibile: com’era prima di Uomini e donne

Gemma Galgani irriconoscibile: come era prima di Uomini e donne, spunta la foto del passato.

E’ sicuramente una delle protagoniste assolute di Uomini e donne. Gemma Galgani è presente in trasmissione da diversi anni. Per lei, i corteggiatori non sono mai mancati, perchè, lo sappiamo, anzi, lo vediamo, la dama del trono over ha fascino e bellezza.

E per questo, gli uomini scesi per corteggiarla sono stati molti. Purtroppo, però, per la dama torinese il lieto fine ancora non c’è stato. Ma lei non si perde d’animo, e continua a sognare, come tutti, di poter vivere la sua meritatissima favola. Oggi Gemma è così, ma l’avete mai vista da giovane? Sui social, la donna è seguitissima e pubblica spesso foto che catturano l’attenzione di tutti. Un post ha colpito i fan della dama, dove la vediamo quando era solo una bambina. L’avete mai vista?

Gemma Galgani irriconoscibile: spunta la foto del passato

Gemma Galgani è sempre pronta a mettersi in gioco. L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne, dove, in trasmissione è arrivata molti anni fa. Sicuramente è tra le protagoniste assolute del programma, impossibile non notarla. Non si tira mai indietro, si cala in tutti i personaggi che più desidera portare in scena, durante le sfilate.

L’affetto del pubblico abbonda anche sui social. Il suo canale instagram conta di oltre 500 mila follower. Ed è qui che la dama torinese pubblica scatti magnifici, e molto particolari. Oggi, Gemma è così, ma l’avete mai vista da giovane? Anzi, da bambina, visto che, lo scatto che vi mostriamo, risale ad un tempo molto passato, appartenente alla sua infanzia.

La vediamo, nella foto, insieme a sua sorella Anna. Lo sappiamo, il legame con Anna è molto forte e l’ha sempre manifestato. La Galgani era piccolissima, in questo ricordo bellissimo. Ovviamente, i follower non potevano non notarlo, e in poco tempo ha fatto boom di like.