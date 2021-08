Avete mai visto il figlio di Gerry Scotti, Edoardo? La somiglianza è davvero impressionante: è un bellissimo ragazzo!

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana: il celebre volto ha all’attivo oltre 8 mila puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Nel 1991 il conduttore ha sposato Patrizia Grosso, dalla quale si è separato nel 2002 ed ha divorziato nel 2009. Dalla loro storia è nato Edoardo, nel 1992: il giovane somiglia molto a papà Gerry e sono molto legati. Edo è diventato papà di una bellissima bambina chiamata Virginia, in onore del suo papà! Ma avete mai visto il figlio di Gerry?

Gerry Scotti, avete mai visto suo figlio Edoardo? Bellissimo ragazzo, somiglia al suo papà

Edoardo Scotti è il figlio di Gerry: classe 1992, è nato dal matrimonio tra il conduttore e la sua ex moglie Patrizia Grosso. Sin da piccolino ha maturato la passione per il cinema: ha vissuto infatti in America, dove ha studiato regia. Nel 2015 è tornato in Italia per lavorare con il papà. Edoardo ha lavorato inoltre sul set di Cucine da incubo e come assistente alla regia per una fiction poliziesca.

Edoardo Scotti è sposato con Ginevra Piola, la mamma di sua figlia Virginia. Scotti ha così reso nonno il celebre conduttore: ma li avete mai visti vicini? La somiglianza è davvero impressionante!

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio” confessò nonno Gerry in un’intervista a Verissimo. Virginia è il nome della bimba, proprio in onore del nonno il cui nome è Virginio Scotti.