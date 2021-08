La storia di Lillino è stata raccontata nel corso della seconda stagione de ‘La clinica per rinascere’: com’è diventato dopo l’intervento? Non immaginereste mai.

Terminate le avventure della prima stagione de ‘La clinica per rinascere’, il seguitissimo programma di Real Time ha deliziato i suoi telespettatori con la sua seconda edizione. E, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero impressionante. Il primo paziente ad aver catturato l’attenzione di tutto il pubblico di Real Time, è stato proprio lui: Lillino! Con un peso che raggiungeva i 250 kg, Emanuele, è proprio questo il suo vero nome, ha deciso di chiedere aiuto al dottor Giardiello, chirurgo bariatrico della clinica Pineta Grande Hospital in Campania, e al suo staff per riprendere in mano la propria vita. Ci sarà riuscito? Assolutamente si! Anzi, vi anticipiamo che, qualche mese dopo l’intervento, il simpaticissimo Lillino si è mostrato in perfetta forma fisica.

Il percorso di Lillino all’interno de ‘La clinica per rinascere’ è stato davvero encomiabile. Certo, non sono mancati alti e bassi e momenti di sconforto. In ogni caso, però, Emanuele ha portato alla grande a termine il suo obiettivo. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi a svelarvi tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La storia di Lillino a ‘La clinica per rinascere’: com’è dopo l’intervento? Trasformazione incredibile

La storia di Lillino è stata raccontata nel corso della prima puntata della seconda stagione de ‘La clinica per rinascere’. E, in un vero e proprio batter baleno, ha colpito tutti. Raggiunto un peso di ben 250 kg, che purtroppo non gli consentiva di svolgere una vita serena e tranquilla, l’uomo di origini pugliese aveva seriamente intenzione di ritornare in forma. Anche perché, come raccontato dal diretto interessato alle telecamere del programma, sembrerebbe che Lillino non abbia mai avuto problemi d’obesità da giovane. Questi, però, sono subentrati in seguito alla separazione da sua moglie e dai suoi figli.

Durante il suo cammino per dimagrire, Lillino ha avuto momenti di sconforto, è vero. Però, il risultato è stato davvero pazzesco. Alla prima visita di controllo dopo qualche mese dall’intervento, pensate, Emanuele pesava ben 169kg. Ciò significa, quindi, che in totale era riuscito a dimagrire 81 kg. Eccolo:

Insomma, una trasformazione davvero pazzesca. Siete d’accordo?