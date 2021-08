È stata una concorrente di Masterchef 1, la ricordate? Sono trascorsi 10 anni: oggi la sua vita è letteralmente cambiata!

È stata una delle protagoniste indiscusse di Masterchef 1, la ricordate? Entrata a far parte della primissima edizione del famoso talent dedicato alla cucina, la giovanissima concorrente si è facilmente fatta conoscere non soltanto da tutto il pubblico italiano per la sua bravura ed inventiva, ma anche da tutti i giudici del programma per il suo forte e determinato carattere. Il suo percorso, lo sappiamo benissimo, non è affatto andato a buon fine. Nonostante la simpaticissima napoletana avesse tutte le carte in regola per aggiudicarsi il titolo di vincitrice, è riuscita ad aggiudicarsi soltanto il secondo posto. Certamente, non male come conquista. Anche perché, diciamoci la verità, ancora adesso la giovanissima vanta di un successo davvero clamoroso.

Com’è cambiata, però, adesso la sua vita? Appurato che sono trascorsi 11 anni dalla sua partecipazione a Masterchef 1, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato di quella del suo vincitore, scopriamo adesso la sua.

Ha partecipato a Masterchef 1, eccola oggi dopo 11 anni: la sua vita è cambiata drasticamente

Si è classificata al secondo posto di Masterchef 1, eppure il clamore riscontrato subito dopo il programma è stato davvero assurdo. Stiamo parlando proprio di lei: Luisa Cuozzo, giovanissima concorrente della primissima edizione del talent. Sempre pronta a mettersi in gioco e per nulla solita a tirarsi indietro, la simpaticissima napoletana è entrata nel cuore di tutti in un vero e proprio batter baleno. Cosa fa oggi?

Abbiamo rintracciato Luisa Cuozzo su Instagram. E siamo rimasti impressionati nell’apprendere che la sua vita, dopo 11 anni, è letteralmente cambiata. Perché? La sua passione per la cucina, sia chiaro, è rimasta completamente intatta. A questa, però, se n’è aggiunta un’altra: la pasticceria! Sul suo canale Instagram, Luisa è solita intrattenere il suo pubblico con scatti che raffigurano i suoi veri e propria capolavori. Insomma, davvero incredibile. E chi se lo sarebbe mai aspettato!!

Cosa ci dite voi? Vi piaceva Luisa a Masterchef?